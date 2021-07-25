أولمبياد طوكيو.. 10 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ132

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، الأحد، إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة.

وتخضع العاصمة طوكيو لحالة الطوارئ للمرة الرابعة وذلك طوال فترة الأولمبياد.

وكان البرتغالي فريدريكو مورايس أعلن غيابه عن منافسات الركمجة (ركوب الأمواج) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بعدما كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال مورايس عبر حسابه بتطبيق أنستقرام :"ربما يكون هذا هو مقطع الفيديو الأكثر إثارة للحزن على الإطلاق الذي أنشره، في 2019، تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل بسبب جائحة كوفيد-19، والآن لن أستطيع المشاركة وتمثيل بلادي بسبب الفيروس."

وقالت بعثة ألمانيا إن المتسابق سيمون جيشكه أصيب بكوفيد-19 لينسحب من سباق الدراجات على الطرق.

ويقيم جيشكه في فندق مع زملائه في فريق الدراجات خارج القرية الأولمبية، وكانت نتائج جميع المتسابقين الـ13 الآخرين ومسؤولي فريق الدراجات الألماني جاءت سلبية سابقا وسيخضعون لمزيد من الفحوص.

وفي نفس السياق، قال الاتحاد الهولندي للتجديف إن المتسابق فين فلورين أصيب بكوفيد-19 واضطر إلى الانسحاب من أولمبياد طوكيو.

وقال الاتحاد الهولندي إن فلورين البالغ عمره 21 عاما، والذي كان من المفترض أن يشارك في منافسات التجديف يوم السبت، دخل الحجر الصحي لمدة 10 أيام ولن يستطيع المشاركة في الألعاب.

وفي سياق متصل، فاز الزوجي الياباني ميكي إشي وميجومي موراكامي بأول مباراة في منافسات السيدات لكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو بعد انسحاب الزوجي التشيكي جراء فيروس كورونا.

وأصيبت ماركيتا ناوش-سلوكوفا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ما أجبرها وزميلتها باربورا هيرمانوفا على الانسحاب لتفوز اليابان 2-صفر.

وسيغيب البلجيكي يله جينس عن منافسات فردي الرجال في مسابقة الثلاثي، يوم الإثنين، بعد إصابته بكوفيد-19 لكنه لا يزال يأمل في اللحاق بسباق التتابع المختلط يوم 31 يوليو/تموز.

وجينس البالغ عمره 28 عاما هو أول بلجيكي يتأثر بقيود التعامل مع وباء كورونا وكان من أبرز المرشحين لنيل ميدالية.