طائرات مسيرة تتفوق على طيارين محترفين.. خوارزميات في السماء

طور باحثون بجامعة زيوريخ بسويسرا معادلة خوارزمية لتوجيه الطائرات المسيرة استطاعت التفوق على طيارين محترفين في سباق طائرات مسيرة.

وتستطيع المنظومة الجديدة اختيار أفضل المسارات لتوجيه الطائرات مع مراعاة أوجه قصور كل طائرة.



ويتعين على الطائرات المسيرة أن تكون قادرة على التحليق بسرعات عالية نظرا لقصر عمر البطاريات التي تعمل بها، وضرورة أن تؤدي المهام الموكلة إليها مثل البحث عن ناجين في أماكن الكوارث وتوصيل الطلبات في اقصر زمن ممكن.

الطائرات المسيرة تمر من النوافذ

ومن أجل أداء هذه المهام، ربما تحتاج الطائرات المسيرة إلى المرور عبر النوافذ أو دخول غرف أو اجتياز أماكن ضيقة، وهو ما يتطلب أن تكون قادرة على اختيار أفضل المسارات المتاحة مع عبورها بأعلى سرعة ممكنة.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث ديفيد سكارموزا الباحث بقسم الروبوتات في جامعة زيوريخ قوله إن المعادلة الخوارزمية الجديدة اتاحت لطائرة مسيرة رباعية المراوح اختيار أفضل مسار، مضيفا أن "الطائرة تغلبت على طيارين اثنين خلال سباق تجريبي" أقيم لقياس كفاءة المعادلة الخوارزمية.

المعادلة الخوارزمية

وأوضح سكاراموزا أن "العنصر الجديد في هذه المعادلة الخوارزمية أنها الأولى من نوعها التي ترسم مسارات طيران لتحقيق أفضل زمن مع مراعاة أوجه قصور الطائرة المسيرة في نفس الوقت".

وأكد فريق الدراسة أنه قبل طرح هذه المعادلة الخوارزمية في الأسواق، لابد من خفض احتياجاتها الحوسبية، حيث أنها تتطلب أعمال حوسبية تستغرق قرابة الساعة من أجل اختيار أفضل طريق للطائرة المسيرة.

ويرى سكاراموزا أن "هذه المعادلة الخوارزمية سوف يكون لها تطبيقات كثيرة في مجال توصيل الشحنات باستخدام الطائرات المسيرة فضلا عن أنشطة البحث والإنقاذ وغيرها".