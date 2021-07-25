أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تتخلى عن أخواتها

تراجعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، رغم صعود ملحوظ لـ"بيتكوين" الأشهر عالميا.

وسجل سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC ، نحو 34,396.37 دولار للوحدة حتى كتابة التقرير، مقابل 33775.07 دولار، عن سعر إغلاق أمس السبت.



وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين نحو 645.49مليار دولار، فيما سجل حجم التعاملات خلال 24 ساعة نحو 18,766,200مليار دولار.

كانت بيتكوين حظيت بدعم قوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية " تسلا" إيلون ماسك، الأربعاء الماضي.

وجدد ماسك " تأكيده على أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة"

وقال، إن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.

أسعار العملات الرقمية اليوم

سجل سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) 2,150.64 دولار للوحدة.

وارتفعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.42% إلى 0.1954 دولار.

وتراجعت عملة ربيل XRP بنسبة 1% لتصل إلى 0.6000 دولار.

كما تراجعت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 0.15% إلى 125.37 دولار.

وانخفضت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1>7% لتسجل نحو 13.44 دولار.

وقفزت العملة الرقمية تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.62% لتسجل 13.04 دولار.

وانحفضت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 1.45% لتسجل 298.75 دولار.