مقاتل يمني يوثق خسائر الحوثي في جبهات مأرب

تكبدت مليشيا الحوثي،الأحد، حصيلة فادحة من الخسائر البشرية والمادية خلال هجمات انتحارية فاشلة في جبهات محافظة مأرب وسط اليمن.

ونشر مقاتل في الجيش اليمني مقطع فيديو يوثق حجم الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي الانقلابية خلال مواجهات اليوم الأحد، في إحدى الجبهات بمحافظة مأرب.



وطاف المقاتل الذي صور الفيديو ونشره على "فيسبوك" على 14 جثة لعناصر مليشيات الحوثي ملقاه على الأرض في مساحة لا تتجاوز 50 مترا فقط، وهو ما يشير إلى فداحة الخسائر الحوثية على جبهات مأرب في معارك ليلة أمس وفجر اليوم الأحد.



وأعلن الجيش اليمني، مقتل 22 من عناصر المليشيات الحوثية بكمين محكم نصبته قوات الجيش والقبائل في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب حسب بيان لمركز إعلام القوات المسلحة اليمنية.

وفي بيان منفصل، أفادت المنطقة العسكرية الثالثة بسقوط 57 من عناصر المليشيات الحوثية 40 منهم قتلوا في جبهتي الكسارة والمشجح غرب مأرب و17 أخرين في جبهة رحبة جنوبا.

وحررت قوات الجيش والقبائل مواقع جديدة في جبهة رحبة جنوب مأرب منها جبال العلب ومنطقة الكتف ورأس السمر فيما تم تدمير 3 أطقم حوثية واغتنام أسلحة وذخائر كانت على متن هذه الأطقم.



وكثفت مليشيات الحوثي هجماتها على مأرب منذ مساء أمس السبت في محاولة منها لاستغلال الظروف الجوية التي حالت دون مشاركة طيران التحالف في ردع الهجوم .



هجمات مليشيات الحوثي التي بشر بها القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي فشلت في تسجيل أي اختراق ميداني على خطوط المواجهات وتكبدت المليشيات خسائر بشرية كبيرة.



ودفعت المليشيات بقوات بشرية كبيرة في محاولة منها لإرباك قوات الجيش والمقاومة الشعبية غير أن هذه المجاميع الكبيرة تلقت هزيمة نكراء في مسرح العمليات.

