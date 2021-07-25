"تراجع بدأ بضحكة".. اتحاد ميركل يدفع ثمن أخطاء مرشحه

تراجع الاتحاد المسيحي الحاكم في استطلاعات الرأي، بعد ظهور مرشحه للمستشارية، أرمين لاشيت، بشكل غير ملائم في تأبين لضحايا الفيضانات.

وبينما كان الرئيس الفيدرالي فرانك فالتر شتاينماير، يلقي بتعابير وجه جادة وحزينة، كلمة تضامنية مع المتضررين وضحايا الفيضانات التي ضربت غرب ألمانيا، وخاصة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قبل أيام، ظهر لاشيت في الخلفية، يضحك بشكل مبالغ فيه مع 6 أشخاص، رغم أنه حاكم الولاية الأكثر تضررا، والشخص الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يحكم البلاد خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل.

ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد المسيحي تراجعا في آخر استطلاع رأي نشر اليوم الأحد، بعد فترة من النجاحات في الاستطلاعات قادته لتصدر المشهد السياسي في البلاد..

وسجل الاتحاد 27% من نوايا التصويت في استطلاع أجراه معهد "إنسا" لقياس اتجاهات الرأي العام "خاص"، مقارنة بـ28% الأسبوع الماضي.

وحل حزب الخضر في المركز الثاني بـ18%، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ17%، والحزب الديمقراطي الحر بـ13%.

وفي المرتبة الخامسة، حل حزب البديل من أجل ألمانيا (11 %) ثم حزب اليسار (7 %).

فيما حصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 7%.

وأجرى معهد إنسا، الاستطلاع على عينة من 1354 شخصًا في الفترة من 19 إلى 23 يوليو/ تموز 2021، بهامش خطأ 2.5%.

وفيما يتعلق بنسب تأييد مرشحين الأحزاب للمستشارية خلفا لأنجلا ميركل، تراجع لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي 5 نقاط كاملة مسجلا 15% من نسب التأييد، فيما سجل أولف شولتز وزير المالية ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي قفزة كبيرة بـ3 نقاط ليصل إلى 21% من معدلات التأييد، فيما جاءت مرشحة الخضر أنالينا بربوك في المرتبة الثالثة بـ14%.

وكان لاشيت تعرض لانتقادات كبيرة من كل الطيف السياسي وعلى المنصات الإعلامية أيضا، بعد ضحكه بشكل غير مبرره في تأبين ضحايا الفيضانات، ما دفع الرجل للاعتذار، حيث كتب على "تويتر": "مصير المتضررين مهم جدا بالنسبة لنا.. أنا آسف للانطباع الذي نشأ عن موقف خلال محادثة.. لم يكن هذا لائقا وأنا آسف".

وبالتزامن مع اعتذار لاشيت، كتبت إذاعة غرب ألمانيا أن "الكلمات التي قالها فرانك فالتر شتاينماير إلى الناس في إرفتشتات في ولاية شمال الراين ويستفاليا، تهدف إلى إظهار التضامن مع الحزن، وعلينا أن نحترم هذه الكلمات".



وتابعت: "هذا الاحترام يستحقه الضحايا والمتضررون، لكن من غير المناسب أن يضحك شخص على هذا الوضع.. هذا تصرف غير محترم".



وأضافت: "في الحملات الانتخابية، ترسم إدارة الحملة كل المواقف، وتكتب كل الكلمات، وتنظم حتى الايماءات الصغيرة، لكن هناك لحظات قليلة يسقط فيها الضوء في لحظة غير محسوبة ومفاجئة، على المرشح.. وكان مشهد الضحك واحدا من هذه اللحظات".



ومضت قائلة :"على الجميع أن يسأل نفسه الآن، إذا كان لاشيت مؤهلا لحكم ألمانيا، أو إن كنا نثق به لشغل منصب المستشار".



ويتوقع مراقبون أن يلقي تصرف لاشيت خلال تفقد مناطق متضررة من الفيضانات، بظلاله على أداء حزبه، الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط)، في استطلاعات الرأي، قبل شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

