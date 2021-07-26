ثمار السلام بالسودان.. تخريج دفعة من حرس "الشخصيات المهمة"

أعلن الجيش السوداني، الإثنين، تخريج 160 جنديا، جرى تدريبهم بواسطة الاستخبارات العسكرية على حراسة الشخصيات المهمة في البلاد.

وينحدر الجنود الجدد، من أطراف العملية السلمية في البلاد، وخاصة حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية بزعامة مالك عقار.



ونظمت هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني الإثنين، احتفال رسمي لتخريج دفعة "حراسة الشخصيات الهامة" من أطراف عملية السلام.

وحضر الإحتفال الذي تخلله عرض عسكري، مني أركو مناوي ومالك عقار ووزير الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، ووزير المعادن ونائب رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات، وعدد من قادة الكفاح المسلح والقيادات العسكرية.



ودعا عضو مجلس السيادة مالك عقار خلال مخاطبته حفل التخرج، إلى ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة بعقيدة قتالية موحدة للحفاظ على الآمن القومي وحماية الحدود.



وشدد عقار في كلمته على أهمية تطوير القوات النظامية بتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات التي تمر بها خاصة الحدودية.



وحث عقار جميع السودانيين، على نبذ خطاب الكراهية وتوحيد جميع القوات لتصبح جيشا واحدا بالبلاد.



وثمن جهود معهد الاستخبارات العسكرية في تدريب كوكبة من الشباب يقومون بمهام عسكرية تندرج ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد، مطالباً بالإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.



ووقع تحالف الجبهة الثورية اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في جوبا الخريف الماضي، جرى على إثره تقاسم السلطة ودمج الحركات المسلحة التي قاتلت الحكومة المركزية لسنوات، في ترتيبات الحكم.



