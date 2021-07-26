"عسكري ميانمار" يلغي انتخابات 2020.. السبب 11 مليون عملية تزوير

قرر المجلس العسكري في ميانمار، الإثنين، إلغاء نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي.

وأرجع المجلس قراره إلى أن الاستحقاق لم يكن "لا حرا ولا نزيها"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام.



وأعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقّق فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا ساحقا على المعارضة المتحالفة مع الجيش شابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير.

وقال رئيس اللجنة ثاين سو :"لقد حاول الحزب انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشّحين معارضين له عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19".

وتابع "سو" قائلا: إن الاستحقاق "لم يكن لا حرا ولا نزيها، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت".

ولم يعلن ما إذا سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد البالغ عدد سكانها 54 مليون نسمة.

وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقا أنه سيجري انتخابات جديدة في غضون سنتين، ولوّح بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب وتواجه مجموعة اتّهامات من بينها خرق قيود احتواء فيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها عقوبة بالحبس تتخطى عشر سنوات.

ومنذ الانقلاب تشهد ميانمار فوضى عارمة، مع تظاهرات وشلل جزئي للاقتصاد جراء إضرابات واسعة النطاق.

وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف ما تسبب في الأشهر الأخيرة بمقتل أكثر من 900 شخص بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.