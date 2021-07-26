طائر يجبر مروحية وزير دفاع تركيا على الهبوط اضطراريا

أجبر أحد الطيور، الإثنين، طائرةً كانت تقل وزير الدفاع التركي على هبوط اضطراريا جنوبي البلاد.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الإثنين، كان وزير الدفاع خلوصي آكار، عائدًا من زيارة للجيش الثاني الميداني، بمدينة غازي عينتاب(جنوب)، رفقة مسؤولين عسكريين آخرين، إلى العاصمة أنقرة.
غير أن زجاج الطائرة الأمامي تصدع جرّاء اصطدام طائر بها عقب إقلاعها بفترة وجيزة، ما أجبر قائدها على الهبوط اضطراريًا في قاعدة عسكرية بمدينة أضنة(جنوب).
وأعلنت وسائل إعلام تركية، تعرض طائرة تقل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، لعطل مفاجئ في الجو، بعد إقلاعها من مدينة غازي عنتاب.
وإلى جانب وزير الدفاع، كانت الطائرة تقل، ورئيس الأركان العامة الجنرال يشار جولر، وقائد القوات البرية العميد أوميت دوندار، اللذان رافقا آكار في زيارته لإدارة الجيش الثاني على خط الحدود شمال سوريا.
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