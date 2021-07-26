موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. بورصة تونس وقرار حمدوك والجوع في تركيا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

اتفق وزيرا خارجية السودان والبحرين على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

من جديد يظهر صندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد التونسي الذي يعاني الأزمات، ولكن هذه المرة وسط تطورات استثنائية في البلاد.

كشفت بيانات عمالية بتركيا عن تجاوز حد الجوع 3500 ليرة وحد الفقر 12 ألف ليرة في البلاد، خلال شهر يوليو/تموز الجاري.

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء محمد أحمد بشرى من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية "السوداء"، عقب تكليف الملياردير اللبناني نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة.

أعلن بنك السودان المركزي أنه سيعرض 50 مليون دولار أمريكي لبيعها للمصارف في مزاد علني يعد الثامن من نوعه.

كشفت دراسة عن هروب 300 مليار دولار على الأقل من تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019.

قفزت خسائر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن الناجمة عن جائحة كورونا إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار).

افتتحت بورصة تونس، تعاملات الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع حاد، وسط التهاب الشارع وتلاحق الأحداث منذ أمس الأحد.