ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تتسارع خطوات القطاع السياحي الوطني السعودي نحو المستقبل، لتحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، للوصول إلى 100 مليون زائر.
أعلن السودان الإثنين، هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطرارياً في مطار الخرطوم خلال أمس وصباح اليوم.
يبحث البعض عن مقاصد جديدة ذات طبيعة خلابة وسلاسل جبال تقع في موقع آمن وبسعر ملائم ويسهل الوصول إليها.
تسَير شركة مصر للطيران، الإثنين 26 يوليو 2021، نحو 67 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
بورود تُحيط بأطباق التمر والحليب، استقبل مغاربة أول طائرة مباشرة من تل أبيب إلى مراكش، على أهازيج الدقة المراكشية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة..رحلات الكروز وطائرات إثيوبيا وجبال بلغاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.