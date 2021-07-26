موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة..رحلات الكروز وطائرات إثيوبيا وجبال بلغاريا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تتسارع خطوات القطاع السياحي الوطني السعودي نحو المستقبل، لتحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، للوصول إلى 100 مليون زائر.

أعلن السودان الإثنين، هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطرارياً في مطار الخرطوم خلال أمس وصباح اليوم.

يبحث البعض عن مقاصد جديدة ذات طبيعة خلابة وسلاسل جبال تقع في موقع آمن وبسعر ملائم ويسهل الوصول إليها.

تسَير شركة مصر للطيران، الإثنين 26 يوليو 2021، نحو 67 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

بورود تُحيط بأطباق التمر والحليب، استقبل مغاربة أول طائرة مباشرة من تل أبيب إلى مراكش، على أهازيج الدقة المراكشية.

