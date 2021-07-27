أمريكا تتمسك بقيود السفر للخارج ودخول الأجانب.. فزع "دلتا" مستمر

أعلنت الولايات المتحدة عن عدم رفع قيود كورونا المفروضة على السفر للخارج، أو دخول المسافرين الأجانب بسبب انتشار سلالة "دلتا".

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الإثنين: "سوف نبقي على قيود السفر القائمة في هذه المرحلة لبضعة أسباب".

وتابعت: "سلالة "دلتا" آخذة في الانتشار سواء هنا أو حول العالم.. وبسبب هذه السلالة حالات الإصابة ترتفع الآن هنا في الداخل، ولا سيما بين أولئك غير المطعمين".

ارتفاع الإصابات مستمر

وأضافت: أن حالات العدوى تتجه إلى الاستمرار في الارتفاع "خلال الأسابيع القادمة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن الولايات المتحدة، تحظر حاليا دخول معظم الأشخاص غير الأمريكيين من دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والهند، والصين، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وإيران.

وقالت بساكي، إنه لا يوجد جدول زمني محدد بخصوص موعد رفع الحظر.

غضب أوروبي

ويشعر الكثير من الأوروبيين بالغضب الشديد جراء حظر الدخول، وخاصة بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي بأن ترفع الدول الأعضاء القيود المفروضة على دخول المواطنين الأمريكيين.

وتعد ألمانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي سمحت مرة أخرى بدخول السائحين الأمريكيين.

وأثناء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لواشنطن في منتصف الشهر الحالي ساور الأمل الكثيرون في أوروبا أن تعلن إدارة بادين تخفيف الحظر.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر بفرض حظر على دخول الأجانب من دول كثيرة في أوروبا في مارس/آذار 2020 بعد أن بدأت الجائحة في إغلاق الولايات المتحدة وأوروبا.

تجنب السفر لإسبانيا

كما نصحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بـ"تجنب السفر إلى إسبانيا" بسبب الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الإثنين، أن المراكز الأمريكية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى إسبانيا إلى أعلى مستويات التحذير.

وفي الأسبوع الماضي، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة على خلفية ارتفاع عدد الحالات هناك.

جرعة تنشيطية

وكان كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد حذر الأحد، من أن البلاد تتحرك في "الاتجاه الخاطئ" في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.

وقال فاوتشي، إنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة تنشيطية لا سيما لأولئك الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل مرضى السرطان وزرع الأعضاء الذين يتم خفض أنظمتهم المناعية.

التمسك بقيود السفر

وقال مسؤول في البيت الأبيض، الإثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستبقي على القيود المفروضة على السفر إلى الخارج كما هي، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس الفتاك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج، إن الإدارة واجهت دعوات من حكومات أجنبية، وشركات طيران، وبعض أعضاء الكونجرس لتخفيف القيود المفروضة على دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد، بيد أن المسؤول أصر على أن الموقف الأمريكي سيسترشد بأراء مسؤولي الصحة العامة.

واعترف المسؤول ، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بأن مستويات الحالات المحلية تتزايد ، وخاصة بين غير المطعمين، مرجحا أن تستمر في الارتفاع في الأسابيع المقبلة.