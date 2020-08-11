فولكس واجن تيرامونت سيارة رياضية صممت خصصيا لمنطقة الشرق الأوسط

يرغب عملاء فولكس واجن في جميع أنحاء الشرق الأوسط في امتلاك سيارة تتميز بمقصورتها الرحبة ومجهزة بصندوق واسع للأمتعة. ولأن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد تتيح نقل الأشياء الكبيرة بسهولة، وتساعد العائلات الكبيرة على التنقل معاً، فإن الكثيرين في منطقة الشرق الأوسط يفضلون هذه الفئة من السيارات.

سيارات فولكس واجن تيرامونت المخصصة للعائلات

ولا يقتصر الأمر على المساحات الواسعة التي توفرها هذه السيارات للناس من أجل الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه، بل يلبي متطلبات الناس في أنشطتهم اليومية. ولذلك كان من الطبيعي أن تحظى سيارات فولكس واجن تيرامونت بمكانة مميزة لدى العائلات في جميع أنحاء المنطقة.

سيارة تيرامونت الأعلى مبيعاً

وطرحت فولكس واجن سيارة تيرامونت في الشرق الأوسط في العام 2018، مستهدفة العملاء المولعين بالمغامرات ممن يبحثون عن سيارة كبيرة تلبي متطلباتهم، حيث يعتبر حب القيادة والاستكشاف جزءاً من ثقافة المنطقة وأسلوب حياتها اليومي، نظراً لكونها منطقة شاسعة تتضمن مجموعة متنوعة من التضاريس التي تنتظر استكشافها. ولم يكن مفاجئاً أن تصبح تيرامونت الخيار الأمثل للعائلات، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال مبيعات فولكس واجن في جميع أنحاء المنطقة حيث أصبحت سيارة تيرامونت الأعلى مبيعاً في المنطقة وبلغت مبيعاتها ثلث إجمالي مبيعات فولكس واجن الشرق الأوسط في العام 2019.