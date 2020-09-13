مازيراتي تكشف عن تحفتها الهندسية الخارقة MC20

كشفت مازيراتي المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية السريعة، عن سيارتها الخارقة الجديدة مازيراتي MC20، وهي السيارة التي وصفتها وكالة "بلومبيرغ" بأنها تحفة هندسية، تجمع بين الأداء الخارق والرفاهية، والتي تنافس بها الشركة الإيطالية في سوق السيارات الرياضية العالمي.

سيارة MC20 ستأتي بأبواب على شكل أجنحة، والهيكل الخارجي أتى بتصميم رياضي ليناسب الجزء الميكانيكي، وشكله انسيابي طويل مزود بفتحات تهوية، بينما الأضواء طولية مسحوبة للخلف، مع قضبان منخفضة للتهوية.

مواصفات مازيراتي MC20

وتعمل سيارة مازيراتي الجديدة بمحركV6 مزدوج سعة 3 ليترات بقوة 630 حصاناً، ويأتي نظام العادم في السيارة مزدوجاً، بينما موزع الهواء مصنوع من ألياف الكربون، كما تتمتع السيارة بمقاعد رياضية مصممة بفرش فريد، وزينت واجهة القيادة بشاشتين، الأولى للنظام الترفيهي وهي تعمل باللمس، والثانية TFT للوحة العدادات الرقمية.

عجلة قيادة رياضية

وزودت السيارة وفقا للوكالة الأمريكية، بعجلة قيادة رياضية مع أزرار أساسية تشمل زر تشغيل المحرك، مع مقابض مصنوعة من ألياف الكربون والألمنيوم، متصلة بناقل حركة مزدوج المقبض من 8 سرعات.