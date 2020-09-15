ستروين تعلن عن سيارتها  ë-Jumperالكهربائية بالكامل

كشفت شركة ستروين الفرنسية، الستار عن سيارتها ë-Jumper من فئة الموديلات الخدمية، المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

ستروين تعلن عن سيارة ë-Jumper الكهربائية

وأوضحت ستروين أن سيارة ë-Jumper تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 96 كيلووات/120 حصانا، وتتوفر للسيارة بطارية ليثيوم أيون سعة 37 كيلووات ساعة، تصل إلى مدى السير 200 كلم، وبطارية أخرى سعة 70 كيلووات ساعة تصل بها السيارة إلى مدى السير 340 كلم، ويستغرق شحن 80% من سعة البطارية حوالي ساعة، هذا ولم تحدد الشركة موعد إطلاق السيارة رسميا، أو حتى سعرها الأولي في الأسواق العالمية.

إطلاق سيارات Ami الكهربائية الصغيرة

تجدر الإشارة هنا، إلى ستروين كانت قد أعلنت عن إطلاق سيارتها الكهربائية Ami الصغيرة مطلع العام القادم، وأوضحت أن السيارة Ami تظهر بتصميم صندوقي وبطول 41ر2 متر وعرض 39ر1 متر، وبذلك تسمح باستيعاب مقعدين يتم الدخول إليهما عبر بابين مفصليين غير متماثلين، ويتولى دفع السيارة الصغيرة، التي تزن 500 كجم، محرك كهربائي بقوة 5 كيلووات/8 حصان، بينما تصل السرعة القصوى إلى 45 كلم/س.