تسلا تطرح نموذجين من سياراتModel Y  الكهربائية

أطلقت شركة تسلا الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، نموذجين جديدين من سيارة Model Y، وجاء النموذجان بهيكل كروس أوفر كبير ومميز.

سيارة كهربائية كروس أوفر مميزة من تسلا

تسلا زودت سيارات Model Y بواجهة قيادة مميزة خالية تماما من الأزرار التقليدية التي استبدلتها بشاشة لمسية كبيرة، يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة، ومراقبة أنظمتها، كما يمكن مشاهدة الصور التي تبثها كاميرات تغطي محيط الهيكل بالكامل.

نموذجان من سيارات تسلا Model Y

تتوفر Model Y حاليا بنموذجين، نموذج مزود ببطاريات تكفي لقطع 468 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركات كهربائية تصل بالمركبة لسرعة قصوى تعادل 250 كلم/سا، ونموذج آخر يأتي ببطاريات تكفي لقطع مسافة 509 كلم بالشحنة الواحدة، وعلى محركات كهربائية تستطيع الوصول بالسيارة إلى سرعة أقصاها 217 كلم/سا.

أرباح تسلا الفصلية

يشار هنا أن شركة تسلا ورغم جائحة كورونا في العالم، أعلنت تحقيق أرباح أعلى من توقعات المحللين بدعم من مبيعاتها من السيارات الكهربائية، وسجلت أرباحاً فصلية قوية للفصل الرابع على التوالي، وبلغت أرباح الربع الثاني من العام الحالي 104 ملايين دولار، ووفقا للتقارير باعت الشركة 269 ألف سيارة.