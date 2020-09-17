فيديو نيسان تكشف عن سيارة عصرية من عائلة سيارات Z

عبد الرحمن الحاج الخميس,17 أيلول (سبتمبر) 2020 - 17:09
شركة نيسان اليابانية، تعود لتحيي عائلة سيارات Z بطريقة مثالية ورائعة، فبعد نصف قرن من ظهور فئة Z والتي كانت من أكثر السيارات تميزا وأناقة، قررت نيسان أن تضيف عنصرا مميزا إلى هذه العائلة.
Z Proto سيارة عصرية أنيقة من نيسان
نيسان أطلقت اسم Z Proto على سيارتها الجديد، والتي جاءت بهيكل بطول 4 أمتار و38 سنتيمترا، بعرض 185 سم، وارتفاع 131 سم، وحافظت على روح سيارات " Z" من خلال تصميم السقف المائل من الخلف، والقسم الأمامي الطويل والمصابيح المميزة.
مقصورة كلاسيكية في سيارة Z Proto
ومن الداخل، جاءت المقصورة بطابع كلاسيكي من خلال المقاعد الجلدية المريحة، والعدادات المستديرة التي ثبتت في منتصف واجهة القيادة، ورغم الكلاسيكية حصلت السيارة على أنظمة المولتيميديا والتحكم الإلكتروني بالمكيفات وأنظمة السرعة الحديثة، وأضيف لها شاشتين متطورتين، إحداهما لمسية بمقاس 12.3 بوصة للتحكم بأنظمة القيادة والصوت ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، والاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.
شركة نيسان اختارت للسيارة الجديدة من عائلة Z عجلات رياضة عريضة بمقاس 19 إنشا، وبمحرك Twin Turbo بست أسطوانات قادر على توليد عزم يعادل 405 أحصنة.
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