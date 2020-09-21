مرسيدس والمصمم فيرجيل أبلوه يعلنان عن مشروع مشترك

أعلنت مرسيدس-بنز وفيرجيل أبلوه، المدير الإبداعي ومؤسس علامة أوف وايت والمدير الفني للتصاميم الرجالية في دار الأزياء لويس فيتون، عن إطلاق مشروع Geländewagen، الذي يجسد ثمرة التعاون الأولى من نوعها بينهما، وذلك خلال فعالية أقيمت عبر الإنترنت مؤخرا.

مرسيدس وفيرجيل أبلوه في مشروع مشترك

ويرتكز المشروع التصميمي المبتكر، بقيادة أبلوه وكبير مسؤولي التصميم في مرسيدس-بنز جوردن واجنر، على ابتكار مركبة خاصة، بمثابة عمل فني يستمد الإلهام من سيارة مرسيدس-بنز G-Class، بهدف استكشاف طرق جديدة للارتقاء بالتصورات المستقبلية للرفاهية في عالم السيارات.

التبرع بجميع عائدات المشروع لجهات خيرية

وقد أثمر المشروع عن عملٍ يجسّد روعة التصميم التصوري لسيارات مرسيدس-بنز G-Class. وإدراكاً لأهمية دعم الفن والمبدعين حول العالم خاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ البشرية، قررت مرسيدس-بنز والمصمم أبلوه عرض نسخةٍ طبق الأصل من العمل الفني الفريد في دار سوثبي للمزادات، إحدى أبرز دور المزادات المرموقة التي تسلّط كل عام الضوء على الأذواق رفيعة المستوى، والتبرع بجميع عائدات المشروع لجهات خيرية تدعم المجتمعات الإبداعية.

من جانبه قال فيرجيل أبلوه: "يتمثل هدفي النهائي من هذا المشروع مع مرسيدس-بنز في إلهام الشباب لطرح تساؤلات بشأن الحالة الراهنة التي يشهدها العالم اليوم، بالإضافة إلى تجربة قدراتي على أرض الواقع في مجال التصميم. كما تهدف مشاركتي في المشروع إلى تقديم فرص تتيح للجيل الجديد تحقيق النجاح والازدهار في المستقبل، سواءً من خلال مرسيدس-بنز أو عن طريق صندوق فيرجيل أبلوه للمنح الدراسية".

عمل فني يجسد الفخامة المعاصرة في عالم السيارات

فيما قال جوردن واجنر، كبير مسؤولي التصميم لدى مرسيدس-بنز: "حرصنا من خلال مشروع Geländewagen على إبداع عملٍ فني فريد يجسد المفاهيم المستقبلية للفخامة المعاصرة في عالم السيارات وعشق الجمال واللمسات الاستثنائية، لتكون المحصلة عملاً متميزاً يمزج بين ملامح الواقع والمستقبل. وقد ساهم تعاوننا مع فيرجيل في الجمع بين هاتين الفلسفتين في التصميم، وتجسيد روعة التصميم التصوري لسيارات مرسيدس-بنز G-Class التي تواصل حتى اليوم الاحتفاء بالقدرات الاستثنائية".

المزج بين عوالم الموضة والفن والسيارات

هذا ويسهم مشروع Geländewagen في المزج بين عوالم الموضة والفن والسيارات، استناداً إلى شغف مشترك يتمثل في تقديم تصميم فاخر ومتميز يحاكي الطموحات المستقبلية في عالم السيارات. ومن خلال الاستفادة من المعارف والإمكانات الحرفية العالية التي تميز مرسيدس-بنز باعتبارها شركة تصنيع السيارات الرائدة على مستوى العالم، يعكس المشروع الجديد فهم واجنر وأبلوه للقدرات الاستثنائية الراسخة لعلامة مرسيدس-بنز، ورؤيتها المستقبلية الطموحة التي تجمع بين مفاهيم الفخامة والتصميم المتميز والقوة.