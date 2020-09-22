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فورد تكشف عن سيارة بيك أب كهربائية

سيارات ومحركات تبليغ
فورد تكشف عن سيارة بيك أب كهربائية
فورد تكشف عن سيارة بيك أب كهربائية

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,22 أيلول (سبتمبر) 2020 - 15:19

أعلنت شركة فورد، عن تطوير أول سيارة "بيك أب"، ستعمل بالكهرباء بشكل كامل وتام، على أن يتم طرحها في الأسواق قبل عام 2022.

فورد تعلن عن سيارة بيك أب كهربائية بالكامل

وقالت الشركة الأمريكية إنها استثمرت 700 مليون دولار، في منشأة إنتاج حزمة البطاريات لمشروع سيارتها الكهربائية الجديدة، ونشرت الشركة فيديو تشويقيا لسيارتها الجديدة من طراز (F150) لشرح إمكانياتها، موضحة أنها زوَّدت مقدمتها بإطار ضوئي كامل على طول المقدمة، ما يعني أنها ستكون مختلفة عن مثيلاتها التي تعمل بالوقود العادي.

وقالت الشركة نقلا عن وكالة روسيا اليوم، إنها ستمنح المركبة الجديدة مظهرا عصريا جديدا، وبحيث يجذب عشاق "بيك أب" فورد التقليدية.

فورد تستعد لإطلاق Puma ST

على صعيد آخر، عشاق فورد على موعد هذا الأسبوع، وتحديدا يوم 24 سبتمبر، لإطلاق السيارة الجديدة Puma ST، والتي سيأتي نموذجها الجديد بمحركات بنزين EcoBoost اقتصادية، بسعة 1.5 ليتر وعزم 197 حصانا.

سيارة فورد بوما 2021 حملت بعض التعديلات مقارنة بنماذج Puma السابقة، وجاءت بنظام دفع أمامي، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وزودت بأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية وحرارة المقاعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، إضافة لحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية للمساعدة في عملية الركن.

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