مرسيدس تطلق سياراتها الفان الجديد EQV الكهربائية خلال أيام

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,23 أيلول (سبتمبر) 2020 - 15:31
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، طرح سيارتها الفان EQV الكهربائية في الأسواق العالمية، خلال فصل الخريف الجاري، مشيرة إلى أن السيارة التي يقترب سعرها من 70 ألف دولار، تجمع بين الراحة المعهودة لموديلات الفئة V مع مقصورة داخلية تتميز بالمرونة.
EQV الكهربائية من مرسيدس
تعمل EQV بمحرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، ما يمكنها من السير مسافة 418 كيلومتر.
تصميم جديد لمكان البطارية في فان مرسيدس الكهربائية
وكشفت الشركة الألمانية أن تصميم البطارية جاء في قاع السيارة، ليخفض مركز الثقل، ويخلق مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية، وحصلت السيارة الجديدة على خدمات نظام الاستعمال MBUX مدعوما بشاشات لمس كبيرة وبرنامج EQ لتخطيط المسار والبحث عن محطات الشحن.
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