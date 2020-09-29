Infiniti تقرر طرح QX60 Monograph الجديدة في الأسواق قريبا

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,29 أيلول (سبتمبر) 2020 - 19:43
أعلنت Infiniti أن سيارة QX60 Monograph الجديدة ستطرح في الأسواق قريبا، وتتميز السيارة بتصميم انسيابي مدهش، وستأتي السيارة المتطورة وفقا للشركة بنظامي دفع أمامي ورباعي.
Infiniti ستطرح QX60 Monograph قريبا
ويميز سيارة QX60 Monograph المصابيح الفريدة التصميم التي حصلت على خطوط إضاءة بيضاء تميل إلى الزرقة، وقبضات الأبواب التي أتت مخفية داخل الهيكل، وتخرج منه عند الحاجة لها، إضافة إلى العجلات الكبيرة والسقف الزجاجي الذي يمتد على طول السيارة والجنح الهوائي الذي ثبت على مؤخرته لتحسين الثبات، كما تتميز السيارة بتصميم الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، والفتحات الهوائية الطولية الشكل.
أنظمة أمان وحساسات متطورة في سيارة Infiniti
وستحصل سيارة Infiniti الجديدة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للفرملة التلقائية، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وتعمل السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.0 ليتر بعزم 211 حصانا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
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