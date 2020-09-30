السيارات الكهربائية تسيطر على معرض بكين للسيارات

انطلق معرض بكين للسيارات، كأول معرض يفتح أبوابه عقب فترة الإغلاق إثر جائحة كورونا، وكان للسيارات الكهربائية حضور كبير في المعرض، حيث كشفت شركات فورد ونيسان وبي إم دبليو عن طرازات كهربائية جديدة.

معرض بكين للسيارات أول معرض بعد جائحة كورونا

ويتطلع صانعو السيارات إلى الصين كأول اقتصاد كبير يبدأ في التعافي من جائحة فيروس كورونا، لدفع المبيعات وتعويض الخسائر التي منيت بها صناعة السيارات هذا العام، وذلك وفقا لتقرير وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن يوشين جولر، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو إيه جي في الصين، قوله معرض بكين للسيارات 2020 هو رمز للأمل، يشار أن المعرض تأجل في مارس الماضي بسبب الجائحة، وأمرت السلطات بفرض قيود على الحشود في المعرض للتأكد من ارتداء الأقنعة الطبية.

سيارات كهربائية في معرض بكين من فورد ونيسان

هذا وعرض صانعو السيارات العشرات من الموديلات الكهربائية، واستضافت شركة فورد الظهور الأول في الصين لسيارتها الكهربائية بالكامل موستانج ماتش، كما عرضت شركة نيسان سيارتها الكهربائية بالكامل من طراز أريا المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

بي ام دبليو تعرض سيارتها الكهربائية

من جانبها عرضت بي ام دبليو سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات iX3 الكهربائية، والتي قال يوشين جولر، إنها ستنتج في مصنع في شمال شرق الصين، كما عرضت الشركة لأول مرة سيارتها M3 سيدان وM4 كوبيه.

شركات السيارات الصينية تنتج سيارات كهربائية

وعرضت شركة جيلي أوتو، وشركة شنغهاي، نماذج كهربائية تعد جميعها بأكثر من 500 كيلومتر بشحنة واحدة، وعرضا جاك سيارة سيدان تعمل بالكهرباء الخالصة، كما تم عرض سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.