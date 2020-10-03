مرسيدس تطلق نسخا خاصة من E-class الفاخرة

عبد الرحمن الحاج السبت,03 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 17:19
من المقرر أن تطلق شركة مرسيدس الألمانية، نسخا خاصة من سيارات " E-class" الفاخرة، وتحمل النسخ الجديدة من السيارة الأشهر بين إصدارات مرسيدس، بالعديد من التعديلات مقارنة بالنسخ الحالية من السيارة.
ووفقا لشركة مرسيدس، فهيكل السيارة الجديدة زاد طوله بمقدار 14 سم، إذ يصل إلى أكثر من 5 أمتار بقليل، وتشبه السيارة في ملامحها سيارات الفئة الفاخرة مايباخ اس، كما زودت بممتصات صدمات جديدة، وازدادت مساحتها الداخلية أيضا.
مقصورة مرسيدس E-class آية في الجمال
مرسيدس طورت المقصورة الداخلية للنسخ الخاصة من E-class، وحصلت على إنارة داخلية مميزة يمكن التحكم بألوان إضاءتها وفقا لرغبة الركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة، فيها شاشة عرضية كبيرة تعمل باللمس
وزودت سيارة E-class الجديدة بحساسات وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لحمايتها من الحوادث، ومقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك للركاب، ويمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، إضافة إلى حساسات للإضاءة والمطر، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل.
مرسيدس تطلق عدة نسخ من E-class
وستتوفر السيارات بعدة نماذج، نموذج E 260 L سيحصل على محركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 184 حصانا، ونموذج E 300 L سيطلق بمحركات بسعة ليترين بعزم 258 حصانا، ونموذج E 350 L المزود بمحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 299 حصانا، كما ستطرح منها نسح E 300 e L المزودة بمحركات هجينة بعزم 211 حصانا.
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