تسلا تسجل أرقاما قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية

برغم أنه عام سيء على صناعة السيارات حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق الدولية التي طالت الكثير من الصناعات حول العالم بينها صناعة السيارات، إلا أن شركة "تسلا"، عملاقة صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت تحقيق رقم قياسي في مبيعاتها خلال الربع الثالث من عام 2020

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تسلا تحقق رقما قياسيا في مبيعات السيارات الكهربائية

وقالت تسلا في بيان رسمي لها إنها سلمت 139.999 سيارة في الربع الثالث من عام 2020، وأنتجت خلال الفترة ذاتها 145.036 سيارة، وتجمع الشركة بين أرقام التسليم لسياراتها الكهربائية القديمة من طرازي Model X، و Model S، والسيارات الحديثة Model Y، و Model 3.

توقعات إيلون ماسك

وكانت الشركة قد توقعت في بداية العام الجاري، تسليم ما لا يقل عن 500 ألف سيارة كهربائية، وفي 22 سبتمبر المنصرم، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، إنه من المرجح أن ترتفع عمليات تسليم السيارات بنسبة بين 30% و40% مقارنة بالعام 2019، وهذا يعني تسليم 477.750 إلى 514.500 سيارة في عام 2020.

تسلا تتجاوز أوامر الإغلاق الصحي

وخلال الربع الثالث، تجاوزت شركة صناعة السيارات الكهربائية أوامر الإغلاق الصحية المتعلقة بفيروس كورونا التي تسببت بتوقف مصنع تجميع السيارات في الولايات المتحدة، لكنها كانت لا تزال تواجه انخفاضا في مبيعات السيارات.