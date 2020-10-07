الكشف عن رولز-رويس جوست الجديدة في أبوظبي

أزاحت شركة أبوظبي موتورز، الستار في أبوظبي عن طراز جوست الجديد من رولز-رويس، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة رولز رويس الفاخرة في العالم، واجتمع عدد محدود من الضيوف في صالة عرض أبوظبي موتورز في أم النار، متّبعين قواعد وأنظمة التباعد الاجتماعي.

الكشف عن رولز-رويس جوست في أبوظبي

من جانبه رحّب سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وأفريقيا بالحضور، وقدّم لهم عرض تعريفي بمزايا هذه التحفة الهندسية قائلاً: تُعتبر سيارة جوست الجديدة عملاً إبداعياً يعكس المهارة الحرفية العالية إذ تهمس بالفخامة ولا تصرخ للفت الأنظار، ثمّة مقولة ملهمة للأب المؤسّس للعلامة: "تكمن المثالية في التفاصيل الصغيرة، ولكنّها ليست بتفصيل صغير"، ونحن الآن نشهد تجسيداً مثالياً لتلك المقولة في جوست الجديدة بعد مرور 116 عاماً."

كما رحب طارق معتزّ، مدير علامة رولز-رويس في شركة أبوظبي موتورز، بالضيوف وعبّر عند الكشف عن السيارة قائل: يُعتبر طراز جوست الجديد أكثر سيارة رولز-رويس تقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن، وهو يتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة إذ يعكس فلسفة "الفخامة المطلقة" ويتجنّب مظاهر الترف الغير صادقة.

سيارة جوست الجديدة من رولز-رويس

تُعتبر جوست الجديدة سيارة رولز-رويس الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، وتتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة الممتدّ على 116 سنة، ويعكس هذا الطراز الاستثنائي فلسفة "الفخامة المطلقة" إذ يتجنّب كل مظاهر الترف المتكلّفة، فيما يلبي احتياجات العملاء بأفضل طريقة ويواكب متطلبات العصر الحديث.

سيارة جوست الجديدة بقوة 571 حصانا

وتقوم سيارة جوست الجديدة على هيكل رولز-رويس الهندسي المصنوع من الألمنيوم، وتتيح للمصمّمين والمهندسين إدخال المزيد من الخصائص التكنولوجية على غرار الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي لتوفير ثبات غير مسبوق أثناء القيادة، ووتضمّ سيارة جوست الجديدة أول نظام تعليق للهيكل المستوي في العالم بحيث يزيد من المرونة والعزم بشكل ملحوظ، كما أنّها مزوّدة بمحرّك V12 مع توربو مزدوج وبسعة 6.75 لتر بحيث يولّد قوة 571 حصاناً و850 نيوتن متر.