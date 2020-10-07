السعودية تدرس ضوابط استيراد السيارات الكهربائية

سمحت المملكة العربية السعودية باستيراد السيارات الكهربائية، لكن وفق ضوابط وإجراءات محددة، بحسب ما أعلنه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي.

السعودية توافق على استيراد السيارات الكهربائية

ونقلت تقارير صحفية عن الدكتور القصبي قوله: بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي، مشيرا إلى أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص، مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، التي تهتم بدراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات.

ورشة افتراضية لمناقشة ضوابط استيراد السيارات الكهربائية

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، نظمت ورشة افتراضية، بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية، وسط حضور مكثف من المصّنعين العالميين للسيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها، وتمت مناقشة تفاصيل التشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية مع مراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات المكانية وغيرها.

منظومة عمل مشتركة لإعداد البنية التحتية لاستيراد السيارات الكهربائية

يشار أن منظومة العمل القائمة تترأسها وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.