مرسيدس-بنز تطلق مبادرتها العالمية How To في الشرق الأوسط

شركة مرسيدس-بنز الألمانية، رائدة صناعة السيارات الفارهة في العالم، منصة جديدة خاصة بقطاع الأزياء في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف رعاية المبدعين وتعزيز معرفتهم ودعم مسيرتهم لتعلم مهارات جديدة.

مرسيدس بنز تطلق مبادرتها في الشرق الأوسط

وتم إطلاق حملة "How To" من قبل مرسيدس-بنز لأول مرة في المنطقة بالتعاون مع مهرجان "فاشن فورورد" بهدف تشجيع الفنانين والمصممين والموسيقيين وأصحاب القدرات الإبداعية على تعزيز مواهبهم.

وتجمع حملة "How To" التي جرى إطلاقها عالمياً في عام 2019، بين عدد من الشخصيات الرائدة والذين يطلق على كل منهم #mbcollective ويعملون على تمهيد مسارهم الخاص في مجالات الأزياء والموسيقى والتصميم.

قائمة #mbcollective

وتشمل قائمة #mbcollective التي تم اختيارها للمشاركة في الحملة بمنطقة الشرق الأوسط أروى البنوي، مصممة الأزياء السعودية، وشهد سلمان، عارضة الأزياء الناشئة من السعودية، وليلى كردان، المغنية وكاتبة الأغاني المقيمة في دبي، ويدور موضوع الحملة في المنطقة حول التطوير الذاتي والاحتفاء بحب المعرفة والاستطلاع وتشجيع الآخرين على التعلم والتطور في مجال التخصص وتوسيع مجموعة المهارات التي يمتلكونها.

جلسة تصوير فريدة من نوعها في دبي

ووقع اختيار مرسيدس-بنز على مهرجان "فاشن فورورد" منصة الأزياء الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ هذه الحملة، وبمناسبة إطلاق حملة "How To" في منطقة الشرق الأوسط، اجتمع كل من "فاشن فورورد" و#mbcollective خلال جلسة تصوير فريدة من نوعها في دبي.

وفي معرض تعليقه على الحملة، قال أليكسندر إلساس، رئيس قسم التسويق والاتصال في شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: "لطالما ارتبط اسم مرسيدس-بنز بأسلوب الحياة الراقي والأزياء والموسيقى. لقد قمنا بدعم ورعاية المواهب المحلية في مختلف أنحاء العالم، ووفرنا منصات للاحتفاء بإبداعاتهم.