فيديو أوبل تستعد لإطلاق سيارة عائلية أنيقة

أعلنت شركة أوبل أنها طورت سيارات Crossland X التي طرحتها منذ 3 سنوات، وأصبحت واحدة من ضمن أجمل السيارات العائلية الأنيقة، وستطلق أوبل النماذج الجديدة تحت اسم Opel Vizor، وتصميمها مستوحى من سيارات Opel Mokka الحديثة.

Opel Vizor سيارة عائلية أنيقة من أوبل

سيارة أوبل الكروس أوفر الجديدة، ستحصل على تصميم جديد لخطوط حركة الهواء، كما ستزود بمصابيح فريدة الشكل تعمل بتقنيات LED، وسقف بانورامي أسود مزود بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات.

تعديل تصميم سيارة Crossland X

ومن الداخل، تم تعديل تصميم القمرة بشكل ملحوظ، وحصلت السيارة على واجهات قيادة جديدة مزودة بشاشات إلكترونية متطورة تعمل باللمس، يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، ومقاعد جلدية رياضية مخصصة لخمس ركاب، وأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد، وعلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة لركنها بسهولة في الأماكن الضيقة، إضافة إلى أنظمة لتدفئة المقود والزجاج والمرايا، ونظام لمنع الانزلاق.

سيارة أوبل العائلية الجديدة بـ 4 نسخ مختلفة

أوبل ستطرح السيارة العائلية الجديدة بعدة نسخ، منها نسخة اقتصادية بمحركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا، ونسخ بمحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 110 و120 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات ديزل بعزم 120 حصانا.