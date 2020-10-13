رولز-رويس تكشف عن أسماء الفائزين في مسابقة المصمّم الصغير

أعلنت رولز-رويس عن أسماء الفائزين في مسابقة "المصمم الصغير"، وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الفارهة في بيان رسمي، "لقد لفتتنا كثيراً من المشاركات التي بيّنت عن تفكير عميق وجهد حثيث وقدرة كبيرة على التعبير عن الأفكار وإدخال تفاصيل كثيرة مميّزة. وبالتالي، لم نقم باختيار الفائزين على أساس الشخص الذي رسم السيارة الأجمل، بل من ابتكر تجارب مذهلة عبّرت عن مخيّلته الواسعة وتفلّته من القيود المادية في العالم الحقيقي."

رولز-رويس تعلن نتيجة مسابقة المصمم الصغير

هذا وسيحظى الفائزون بالفئات الأربع والذين يقيمون في اليابان وفرنسا والصين والمجر، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً، برحلة مع احدى أصدقائهم في سيارة رولز-رويس يقودها سائق خاص إلى مدرستهم، كما قام فريق التصميم في رولز-رويس بتحويل تصاميم الفائزين والمشاركين الثلاثة الإضافيين الحائزين على إشادة عالية، إلى رسومات رقمية رائعة باستخدام البرنامج والعمليات نفسها التي يستخدمونها عادةً في مشروع تصميم سيارة رولز-رويس حقيقية.

متنفس إبداعي للأطفال في ظل الحجر الصحي

وقالت الشركة إن المسابقة صُمِّمت لتوفير متنفّس إبداعي للأطفال من عمر 16 عاماً وما دون في ظل قيود الحجر المنزلي المفروضة جرّاء انتشار كوفيد-19، وقد اجتذبت أكثر من 5000 مشاركة من أكثر من 80 بلداً، وقد تمكّن الأطفال من إطلاق العنان لمخيّلتهم وابتكار تصاميم تفيض بالغنى والإبداع والتنوّع في غياب أي قواعد أو معايير حكم تحدّ من سِعة خيالهم.

مهمة صعبة للحكام

واجه الحكّام مهمّة صعبة ومذهلة في اختيار التصاميم الفائزة في الأربع فئات وهي التكنولوجيا، والبيئة، والخيال والمرح بناءً على أهم المواضيع التي برزت في المشاركات التي زاد عددها عن 5000. علاوة على ذلك، لفتت لجنةَ التحكيم ثلاث مشاركات أخرى تحدّت المألوف، ومُنحت إشادة عالية. كما اختارت اللجنة مشاركات فائزة من عدة مناطق تعمل فيها رولز-رويس حول العالم.

الكشف عن الفائزين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط قريبا

اشتملت المشاركات الفائزة على تصاميم مستوحاة من وحيد القرن، والسلاحف، والسفر عبر الفضاء، والأهرامات المصرية، وبابلو بيكاسو والنحل الطنان وغيرها، كما أنّ معظم السيارات التي تم تصميمها قادرة على الطيران أو التنقل تحت الماء، وقد اشتملت التصاميم أيضاً على مجموعة من الأجهزة الذكية والتقنيات المستحدثة لتوفير الجهد، وتأمين المتعة والترفيه وإفادة البشرية والبيئة.

وبالإضافة إلى الفائزين الذين تم الإعلان عنهم، سيتم الكشف عن الفائزين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قريبًا.

الفائزون في الفئات: