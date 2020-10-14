بي إم دبليو تشعل المنافسة مع فولكس فاغن بسيارة 128ti المدمجة

منافسة وشيكة تلوح في الأفق بين عمالقة صناعة السيارات الألمانية الفارهة، بي إم دبليو وفولكس فاغن، بعدما أعلنت بي إم دبليو عن تقديم نسخة 128ti من الفئة الأولى المدمجة لمنافسة فولكس فاغن Golf GTI.

بي إم دبليو تنافس فولكس فاغن

وأوضحت شركة BMW أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو سعة 2.0 لتر وبقوة 195 كيلووات/265 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 6.1 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 139 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقا لما أعلنته الشركة مؤخرا.

نسخة 128ti تأتي بخمسة أبواب، ويحملها تصميمها طابعا أكثر رياضية بالمقصورة الداخلية، ومن المقرر إطلاق السيارة خلال نوفمبر المقبل، ويرى مراقبون أنها المنافس الأبرز لسيارة فولكس فاغن Golf GTI.

معروضات بي إم دبليو في معرض بكين للسيارات

يشار هنا أن الشركة الألمانية، كانت قد قدمت طرازي "إم 3 سيدان" و"إم 4 كوبيه" الجديدين لأول مرة في معرض السيارات الدولي في بكين، كما عرضت السيارة الكهربائية "آي 4" والسيارة الرياضية متعددة الأغراض "آي إكس 3".