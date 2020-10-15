تعرفوا على مواصفات سيارة تويوتا فينزا الجديدة

أثرت أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، وأثرت على عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع صناعة السيارات، حيث تأخرت شركات كثيرة عن تسليم الطلبات السابقة، بسبب عملية الإغلاق، إلا أن شركة تويوتا اليابانية خرجت غارد السرب قليلا، بفضل طلبات الحجز التي فاقت التوقعات للجيل الجديد من طراز فينزا.

إقبال كبير على تويوتا فينزا

وشهد الجيل الجديد من تويوتا فينزا، إقبالاً كبيرة، بعد أن طرحت "تويوتا"، الجيل الجديد من سيارتها فينزا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد توقف إنتاجها نحو 5 أعوام، بباقة متميزة من المواصفات والتقنيات.

تويوتا فينزا بـ 3 فئات مختلفة

وتتوافر السيارة بـ 3 فئات من التجهيزات، تعتمد على محرك هجين سعة 2.5 لتر، يعمل بنظام دفع خلفي، وزودت فينزا، بنظام أمن مساعد للسائق، يشمل الحفاظ على المسار وضبط السرعة، بالإضافة إلى نظام فرامل ذاتية التفعيل، مع شاشة عرض قياس 8 بوصات، ونظام المتحدث الذكي إلكسا، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت.

سعر تويوتا فينزا الجديدة

ويبلغ سعر تويوتا فينزا الجديدة الفئة الأولى 33,645 ألف دولار، والفئة الثانية الأعلى 37,175 ألف دولار، والفئة الثالثة Limited بسعر 40,975 ألف دولار.