التمويلات الشخصية وتمويل السيارة من بنك صفوه الإسلامي في الأردن

يعتبر بنك صفوه الإسلامي من احد اهم المصارف الإسلامية المتكاملة التي تضم وتزخر بأحدث واعلي مستويات من الخدمات المالية وقطاعات الصيرفة الإسلامية ويقدم البنك عروض متميزه لتلبيه احتياجات المواطنين ويسعى بنك الصفوة أن يكون بنك رائد في أنظار الجماهير يتميز بالحيادية و الشفافية لما يقوم به من انشطه مختلفه وحلول بنكيه تتماشي مع الشريعة الإسلامية من خلال عدد كبير من الفروع وعددها يتجاوز الأربعون فرع في معظم أنحاء المملكة الأردنية ويسعى بنك الصفوة ليكون رقم واحد داخل المملكة في الخدمات المصرفية البنكية المختلفة التي يقدمها البنك للعملاء و مؤخرا تم افتتاح فرع جديد وهو فرع الزرقاء الجديدة يوم 11/10/2020 بثوبه الجديد بعد قرار الحظر الشامل ويخدم بنك الصفوة العديد من القطاعات الشخصية أو شركات الحكومية منها والخاصة أيضا الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتناهية في الصغر من خلال برامج تمويل متعدده لهذه المشروعات المتعددة.

قد تصل حجم نسبه التمويل إلي 100% من قيمه المشروع الموجود في طلب التمويل الخاص بالعميل

فتره سداد قيمه الأقساط المستحقة للبنك تصل إلي سنه علي الأكثر

يتم أعفاء عملاء التجديد من الرسوم الإدارية والاستعلام (رسوم طلب تمويل مشروعات)

تتوافر التأمينات الصحية والاجتماعية علي العميل والضامن معا

مميزات الاشتراك في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي

يوجد لدي بنك الصفوة العديد من السيارات الحديثة منها والمستعملة من موديلات 2001 إلي موديلات 2021 و بهمش ربح تنافسي بسيط يتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يقوم العميل باختيار السيارة المفضلة لديه وبتمويل 50% كدفعه أولي من ثمن السيارة وبغض النظر عن مفردات الراتب او تحويل الراتب وهو تمويل علي الهوية فقط وقد يصل في بعض الأحيان إلي 80% وفق الشروط الإسلامية و يوجد كذلك تمويل 100% مع الأجهزة الشرطية والقوات المسلحة بفائدة بسيطه تصل إلي 2.5% علي 8 سنوات ونظام الأقساط ميسره وسهله وتدفع علي 60 شهر من استلام السيارة وان جميع السيارات متوافره جميع الموديلات والأصناف والألوان والاستلام فوري وتمويل السيارات يبدأ من 3% في مده 5 سنوات وكذلك 3.5% حتي 7 سنوات.

نظام التمويلات في بنك صفوه الإسلامي

التمويل في بنك صفوه مصمم خصيصا لتلبيه مطالب واحتياجات المواطنين من تمويلات سريعه وبتسهيلات كثيره وأقساط مريحه يقوم صاحب التمويل بشراء كل ما يلزمه من سلع وخدمات أو بشراء سياره وتقسيطها مع البنك وفقا للشريعة الإسلامية وكل ذلك يصب في مصلحه المواطن

التمويل السكني يبدأ فائدة التمويل السكني من 6% إلي 7% في مده سنه إلي 5 سنوات تمويل السيارات يبدأ من 3% إلي 3.5% في مده 5 إلي 7 سنوات التمويل الشخصي يبدأ من عشره الأف دينار و تصل مده التمويل إلي 5 سنوات

لابد من زياره الموقع الرسمي لبنك صفوه ثم الدخول علي تمويلات ثم تقديم طلب تمويل

يشترط عليك البنك تحديد نوع التمويل الذي ترغب فيه من حيث تمويل مركبات أو عقاري أو شخصي أو مساومه أو السفر أو التعليم أو العلاج

كتابه الاسم الأول من العميل

كتابه اسم العائلة

رقم الهاتف المحمول

تحديد جهه العمل

كتابه مبلغ التمويل الذي يرغب فيه العميل

تحديد الدخل الشهري الذي يتقاضاه العميل

لابد من اختيار تحويل الراتب أم لا

ثم اختيار الفرع الذي ترغب في التعامل معه ثم النقر علي إرسال.

أنواع التمويلات في بنك صفوه الإسلامي