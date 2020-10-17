فيديو شاهدوا Accord الجديدة من هوندا موديل 2021

عرفت سيارة Accord التي تنتجها شركة هوندا اليابانية، كواحدة من بين أفضل سيارات السيدان العائلية في العالم، ومن المنتظر أن يصبح الطلب عليها أكثر إقبالا، مع التطورات التي أدخلتها عليها هوندا هذا العام.

هوندا تطور Accord موديل 2021

وتتميز Accord الجديدة بهيكل انسيابي، وتصميم ملفت للواجهة الأمامية التي تزينت بخطوط بارزة مطلية بالكروم، ومصابيح مزودة بوحدات إضاءة متعددة تعمل بتقنيات LED، ومن الداخل أتت المقصورة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية، كما خلت من مقبس التحكم بالسرعات بتصميمه التقليدي، واستبدل المقبس بأزرار موضوعة يمين السائق.

Accord مزودة بمختلف التقنيات الحديثة

أيضا زودت السيارة بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، كما حصلت الواجهة على لوحة إلكترونية خاصة للشحن اللاسلكي للهواتف، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على منافذ USB لشحن الأجهزة الإلكترونية.

كاميرات وأنظمة أمان في سيارة هوندا الجديدة

هوندا أضافت إلى السيارة كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وعلى نظام يبين للسائق التزام كل راكب بوضع حزام الأمان، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتوجيه إضاءة المصابيح مع حركة المقود.

طرح 3 فئات من Accord موديل 2021

وستطرح Accord موديل 2021 بعدة أنواع من المحركات، محركات توربو بأربع أسطوانات بسعة 1.5 ليتر وعزم 195 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 255 حصانا، ومحركات هجينة بعزم 215 حصانا.