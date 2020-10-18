فيديو نيسان تبدأ بطرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية

عبد الرحمن الحاج الأحد,18 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 15:36
بدأت شركة نيسان رسميا في طرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم، وتتميز السيارة الجديدة من نيسان، بهيكل ميني فان أنيق ومقصورة مزودة بـ 4 صفوف من المقاعد تتسع لـ 9 ركاب.
نيسان تطرح سيارتها العائلية الجديدة في الأسواق
نيسان زودت مقاعد سيارتها الجديد، بتقنيات كهربائية مميزة للتحكم بدرجة حرارتها ووضعياتها، كما زودتها بأقسام متحركة لرفع القدمين أثناء السفر لتوفير أكبر قدر من الراحة للمسافرين، ودعمت Highway Star بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة لزيادة الثبات، إضافة إلى أنظمة ABS متطورة للفرامل، وحساسات للضوء والمطر.
طرازات نيسان Highway Star
سيارة نيسان العائلية الكبيرة، ستطرح بعدة طرازات، طرازات عادية، طرازات VIP مجهزة بمقاعد وتقنيات داخلية خاصة، كما تأتي بفئات مختلفة من المحركات، أولها محركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بسعة 3.5 ليتر بعزم 280 حصانا، بالإضافة إلى محركات هجينة اقتصادية، وتعمل جميعها مع نظامي دفع أمامي ورباعي.
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