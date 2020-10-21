جمس تعلن عن سيارتها الكهربائية بالكامل همر 2022

أطلقت جمس الأمريكية، سيارتها الكهربائية بالكامل همر 2022 المُجهزة للطرق الوعرة، والتي أتت بتصميم شرس، مع بطاريات Ultium من جنرال موتورز.

همر 2022 كهربائية بالكامل من جمس

همر الكهربائية حصلت على مصابيح أمامية غير تقليدية، وشريط ليد بكامل عرض الواجهة يحمل اسم همر، وأضيف لها زجاج أمامي رأسي بزاوية ميلان بسيطة، وخط حزام مرتفع، وزجاج جانبي ضيق، كما حصلت السيارة على رفارف أمامية وخلفية مرتفعة بشكل كبير عن الأرض لتوفر مساحة للإطارات مقاس 35 بوصة.

جمس تطلق 3 فئات من همر 2022

وتتميز جمس همر بألواح حماية سُفليه متينة تحمل المحركات والبطاريات المثبتة أسفل السيارة، مع سقف مكشوف يضم ثلاثة ألواح شفافة يُمكن إزالتها، ووفقا للتقارير سيتم إطلاق 3 فئات من السيارة، تصل أولى هذه الفئات إلى الأسواق خريف 2021، ثم الفئة الثانية في 2022، والفئة الثالثة قبل نهاية عام 2022.

مميزات المقصورة الرئيسية في سيارة همر 2022

ومن الداخل، تتميز المقصورة بتقنيات متقدمة، ففيها شاشة نظام ترفيهي ضخمة مقاس 13.4 بوصة، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى كاميرات UltraVision أمامية وخلفية سفلية، وعند القيادة على الطرق الوعرة، يظهر على شاشة النظام الترفيهي وأجهزة القياس عزم الدوران وضغط الإطارات وزوايا الميل.

محركات كهربائية بقوة 1000 حصان

السيارة ستأتي بثلاثة محركات كهربائية بقوة تقدر بـ 1000 حصان، وتتميز السيارة بنظام شحنها المثير المقدر بـ 800 فولت، والذي يتوافق مع شواحن تصل إلى 350 كيلووات، كما تتميز السيارة ببطاريات Ultium عالية التقنية، والتي توفر نطاقاً كهربائياً يقدر بـ 560 كم لكل شحنة، ويُمكنها الحصول على 160 كم من النطاق بشحنها لمدة 10 دقائق فقط بالشحن السريع.