كل اسباب واعراض تلف جوان وش السلندر والطريقة الصحيحة لاصلاحة

السيارات تُعتبر من أهم المقتنيات التي لا غنى عنها والتي يتم الاعتماد عليها في الكثير من الأوقات من أجل إتمام عدد لا حصر له من المهام والأغراض اليومية؛ وهذا يوضح أهمية الاهتمام بسلامة كل أجزاء السيارة ومحاولة إصلاح أي تلف بها قبل أن يتفاقم، ومن أهم وأشهر أنواع تلف السيارة هو تلف جوان وش السلندر أو الذي يُعرف باسم جوان الكولاس أو غير ذلك .

ما هو جوان وش السلندر

المقصود بجوان وش السلندر Cylinder gasket في عالم السيارات هو البطانة الموجودة بين سطح محرك السيارة والجزء الأكبر من رأس الإسطوانات، وتكمن فائدة هذا الجوان في دوره الكبير الذي يلعبه في تكييف السيارة مع درجة الحرارة والظروف البيئية المتغيرة، ولا سيما أنه يقوم بملأ الثغرات والخدوش الموجودة على كتلة الإسطوانات.

ومن مهام جوان وش السلندر أيضًا هو دوره في تأمين الشحنة التي تصل للسيارة وتنظيم كل من المياه والغاز وكذلك الدخنة وعوادم السيارات والزيت، وأي عطل به يؤثر سلبيًا على عمل وأداء الموتور.

أنواع جوان وش سلندر السيارة

كما يوجد أكثر من نوع من أنواع جوان الكولاس والتي تختلف وفقًا لنوع المادة المصنوع منها الجوان، مثل:

جوان مصنوع من مادة معدنية مثل النحاس والألومنيوم، ويتميز هذا النوع بقدرته الفائقة على التحمل للاحتكاك بين سطح الإسطوانة والغطاء ، ويتم الاعتماد على الجوان المعدني داخل المحركات الكبيرة مثل محركات الديزل، مُكون من مجموعة من الصفائح الرقيقة جدًا، وبالتالي فإن درة قسوتها تتخلف وفقًا لتغير عدد الطبقات طوال الوقت وفقًا لما تتطلبه الظروف.

جوان وش سلندر يتكون من 2 صفيحة يتم صناعتها بالاعتماد على استخدام كرتون اسبيسي يحتوي على جرانيت مضغوط على طبقة فولاذ مثقبة، وهذا ما يجعله ذو درجة قوة عالية، ويمكن تركيبها عدة مرات نظرًا إلى أنها ذو قوة تحمل كبيرة، ويتم إضافة بعض المواد الأخرى إليها مثل المطاط وغيره حتى تكون ذو قدرة أعلى على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

ويُذكر أن أنواع الجوان اليابانية تكون ذو قدر أعلى من القوة على التحمل والعمر الافتراضي الطويل أيضًا.

عند شد مسامير التثبيت بدرجة قوة كبيرة جدًا أعلى من الموضحة في كتالوج الاستخدام، وبالتالي يحدث تسرب من الجوان، كما أن مطه وشده بقوة يؤدي إلى اتخاذه حجمًا أكبر وبالتالي لا يعمل بشكل سليم.

في بعض الأحيان يقوم بعض أصحاب أو تجار أو مراكز صيانة السيارات بحفظ جوان وش السلندر بطريقة خاطئة؛ مما يُعرض الجوان إلى الانثناء أو التشقق.

فضلًا عن أو تعرض الجوان قبل استخدامه إلى قدر عالي من الرطوبة وكذلك الحرارة المرتفعة وخصوصًا الجوان المصنوع من الكرتون والفلين يُعرضه أيضًا إلى التلف بشكل سريع.

استخدام جوان سلندر ضعيف وغير متوافق مع متطلبات السيارة، مثل استخدام جوان كرتوني أو ورق مع محرك ديزل وهكذا يؤدي إلى تلفه بشكل سريع جدًا.

عدم وجود اتساق وتطابق بين كتلة الإسطوانة وسطح الجوان يؤدي إلى حدوث تشقق وتآكل بشكل سريع جدًا في الجوان، وهذا يُوضح أهمية القيام بشكل دوري بتقدير تطابق سطح كلتى الإسطوانات وسطح الجوان عبر استخدام متر قياسي أو مسطرة معدنية ، وملاحظة هل يوجد بينهما تطابق أم لا.

عند وجود مشكلة في دورة تبريد السيارة وعدم إضافة الماء اللازم أو وجود تلف في الراديتير مع استخدام السيارة في نفس الوقت لفترة زمنية طويلة مثل السفر واستمرار محرك السيارة في الوران دون وجود تبريد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل كبير وبالطبع إلى تلف جوان وش السلندر.

زيادة درجة حرارة المحرك بشكل كبير لأي سبب يُلقي بدلوه أيضًا على تلف جوان وش السلندر.

أسباب تلف جوان وش السلندرأعراض تلف جوان وش السلندر

بعض أصحاب السيارات لا يُمكنهم التعرف على أهم أعراض تلف جوان وش السلندر، وذلك فسوف نُلخصها لكم عبر الأسطر التالية:

عند فك غطاء السيارة في الصباح يخرج منها هواء محبوس في دورة المياه، وهذا يؤكد على وجود تلف في صمام قربة الماء، وقد يتم التغلب على هذه المشكلة من خلال إصلاح القربة، أما إذا استمرت المشكلة؛ يكون ذلك دليل على تلف الجوان.

ملاحظة ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل كبير جدًا خصوصًا عن السير بسرعات كبيرة مثل 100كم/ساعة أو أكثر.

ملاحظة ظهور فقاعات هواء دائمة في الردياتير عند فك الغطاء مع نقص المياه الموجودة داخل القربة.

كما أن حدوث تلف في بوجيهات (شموع الاحتراق) بالسيارة وظهو صدأ عليها يكون دليل قوي على وجود مشكلة في جوان السلندر.

كما أن وجود تلف تام في جوان وش السلندر يؤدي إلى خروج المياه عبر الشكمان بسبب حدوث عطل في دورة المياه والتبريد بالسيارة.

حدوث زيادة مفرطة في درجة حرارة موتور السيارة على الرغم من وجود كمية كافية من زيت السيارة ومن المياه.

عند قياس الزيت وملاحظة وجود لون طحيني على مقاس الزيت، يكون أحد أسباب وأعراض تلف الجوان.

وعندما يتلف جوان وش السلندر بشكل كبير؛ تتوقف السيارة عن العمل ويكون من الصعب انطلاق المحرك.

الطريقة الصحيحة لاصلاح جوان وش السلندر

كما يوجد مجموعة من الخطوات التي يُمكن من خلالها للتغلب على مشكلة تلف السلندر، مثل:

إجراء عملية تبريد كاملة للسيارة؛ بحيث تصل درجة حرارة الموتور إلى 35 درجة مئوية أو أقل.

فك الجوان من على السلندر ومعاينة الموتور وتنظيفه أيضًا إذا لزم الأمر.

عند ملاحظة وجود إعوجاج أو إنثناء في جوان وش السلندر؛ يكون الحل الأمثل هنا هو استبداله بآخر حديث حتى لا يؤثر سلبيًا على سلامة السيارة.

تنظيف جورة التبريد الخاصة بالسيارة بالكامل، والتأكد من سلامة ترس الطلمبة والترموستات وخراطيم التبريد والمروحة، وملاحظة هل أي من تلك الخراطيم لينًا عند الضغط عليه أم لا.

يُفضل القيام بتغيير المسامير الخاصة بتثبيت وش السلندر؛ لأن تعرضها إلى درجة حرارة مرتفعة جدًا يؤثر على مدى صلابتها.

عندما يتم تركيب جوان وش السلندر؛ تأكد من عدم وجود تسريب، كما يجب أن لا يتم الضغط على السير عند تشغيل المحرك لمدة أسبوع مثلًا أو نصف كيلو متر على الأقل، والسير في البداية على سرعات منخفضة نوعًا ما حتى تتكيف كل أجزاء السيارة للعمل مع بعضها البعض.

تجنب تلف جوان وش السلندر

كما يوجد بعض الملاحظات التي يجب أن يأخذها أصحاب السيارات في الاعتبار حتى لا يتعرض جوان وش السلندر إلى التلف بشكل سريع، مثل: