بنسخ محدودة.. BMW تعلن عن سيارة رياضية جديدة

أعلنت شركة "BMW" بي إم دبليو الألمانية، عن أحدث إصداراتها من السيارات الرياضية، وهي 330is G20 الجديدة محدودة الإنتاج، والتي يقتصر إنتاجها على 230 نسخة فقط.

سيارة رياضية جديدة من BMW

وكشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية الفارهة، أإن السيارة الحديثة تعتمد على محرك مكون من 4 أسطوانات، وسعة 2.0 لتر، ليعطي قوة 258 حصان، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.8 ثانية فقط.

مميزات سيارة 330is G20 الجديدة

وتميزت سيارة 330is G20 بالطابع الرياضي، وحصلت على ناقل حركة أوتوماتيكي Steptronic Sport مكون من 8 سرعات، ومقود جلدي مزين بالإضاءة، وسقف المقصورة مطلي بلون أنثراسيت، مع نظام صوتي فائق الأداء، وأضافت BMW العديد من التقنيات الحديثة إلى السيارة، مثل التحكم بالأوامر الصوتية ومساعد صف السيارة للانتظار والمقاعد الرياضية لقائد السيارة والراكب الأمامي.

طلة رياضية

وتتمتع السيارة التي سيصل سعرها إلى 46 الف يورو، بطلة رياضية من خلال الجنوط M Performance الكبيرة قياس 20 بوصة وباقة التجهيزات M Sport وباقة الأيروديناميكية M.