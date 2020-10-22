- 1/3
- 2/3
- 3/3
عبد الرحمن الحاج الخميس,22 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 15:08
أعلنت شركة "BMW" بي إم دبليو الألمانية، عن أحدث إصداراتها من السيارات الرياضية، وهي 330is G20 الجديدة محدودة الإنتاج، والتي يقتصر إنتاجها على 230 نسخة فقط.
سيارة رياضية جديدة من BMW
وكشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية الفارهة، أإن السيارة الحديثة تعتمد على محرك مكون من 4 أسطوانات، وسعة 2.0 لتر، ليعطي قوة 258 حصان، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.8 ثانية فقط.
مميزات سيارة 330is G20 الجديدة
وتميزت سيارة 330is G20 بالطابع الرياضي، وحصلت على ناقل حركة أوتوماتيكي Steptronic Sport مكون من 8 سرعات، ومقود جلدي مزين بالإضاءة، وسقف المقصورة مطلي بلون أنثراسيت، مع نظام صوتي فائق الأداء، وأضافت BMW العديد من التقنيات الحديثة إلى السيارة، مثل التحكم بالأوامر الصوتية ومساعد صف السيارة للانتظار والمقاعد الرياضية لقائد السيارة والراكب الأمامي.
طلة رياضية
وتتمتع السيارة التي سيصل سعرها إلى 46 الف يورو، بطلة رياضية من خلال الجنوط M Performance الكبيرة قياس 20 بوصة وباقة التجهيزات M Sport وباقة الأيروديناميكية M.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنسخ محدودة.. BMW تعلن عن سيارة رياضية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.