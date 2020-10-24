فيديو Genesis تعلن رسميا عن النموذج الجديد من سياراتها الفاخرة

أعلنتGenesis أنها ستطلق النموذج المعدل والجديد كليا من سيارات G70 في الأسواق العالمية، ومنها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطلع العام القادم.

Genesis تطرح سيارتها الفاخرة بـ 14 لونا

وجاء في تقارير صحفية أنG70 الجديدة ستطرح بـ 14 لونا مختلفا، منها ألوان جديدة لم تطلق من قبل، وتتميز السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن تصاميم سيارات G70السابقة، فأتت بشبك أمامي مثلث الشكل مطلي بالكروم، ومصابيح أمامية فريدة التصميم.

تصميم جديد لسيارة G70 الفاخرة

ومن الداخل، أتت المقصورة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وأنظمة كهربائية لتبريد وتدفئة المقاعد والتحكم بوضعياتها، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة الذكية، وزودت السيارة الفاخرة بجميع تقنيات ووسائل الأمان.

محركات سيارة Genesis الجديدة

سيارة Genesis الجديدة ستأتي بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين بسعة لترين وعزم 252 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، ومحركات بنزين بسعة 3.3 ليتر بعزم 270 حصانا.