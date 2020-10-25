جنرال موتورز تكشف عن سيارة Hummer الجديدة كليا

كشفت جنرال موتورز أخيرا عن سيارة Hummer هامر الجديدة كليا، والتي جاءت بتصميم ومواصفات أثارت إعجاب الملايين حول العالم، وجاءت سيارة Hummer EV كسيارة بيك آب كبيرة، مزودة بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد، ويمكن إزالة سقف المقصورة لتتحول إلى مركبة مكشوفة.

الكشف عن سيارة Hummer هامر الجديدة كليا

وحصلت هامر الجديدة على تقنية Super Cruise الجديدة التي يمكنها التحكم بحركة السيارة دون الاعتماد على السائق على الطرقات السريعة، وعلى نظام تعليق هوائي خاص لرفع الهيكل عدة سنتيمترات إضافية عن الأرض ما يمكنها من اجتياز أصعب الطرق الوعرة، فضلا عن نظام يسمح بحركة العجلات بشكل جانبي.

محرك بقوة 1000 حصان

وتعمل السيارة بثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3 ثوان تقريبا.

هامر الجديدة ستصل إلى العملاء في خريف 2021

من الجدير بالذكر هنا، أن جنرال موتورز، كانت قد أعلنت تأجيل الكشف عن النماذج الجديدة من سياراتها، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بين السيارات التي تأجل الإعلان عنها النسخة الكهربائية من هامر، والتي كان مقررا الكشف عنها يوم 20 مايو 2021.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها مازالت على الطريق لتطوير الشاحنة الكهربائية، ومازالت تتوقع وصول هذه السيارة إلى العملاء في خريف 2021.