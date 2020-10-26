سكودا تطلق سيارتها Fabia IV الجديدة

عبد الرحمن الحاج الاثنين,26 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 20:21
شركة سكودا التشيكية، كشفت النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Fabia IVالتي تعتمد على منصة فولكس فاغن MBQ-A0، التي تأتي بمقصورة واسعة، وزودت بتقنيات حديثة للغاية.
سيارة سكودا الجديدة بقمرة قيادة رقمية
وتظهر أكثر التغييرات التي تتمتع بها السيارة في المقصورة الداخلية، والتي تنتظر قائدها بقمرة رقمية قابلة للتهيئة، بدلا من العدادات الدائرية المتواجدة في النماذج الحالية من السيارة، وأشارت الشركة إلى أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4 متر ومجهزة بخمسة أبواب وتتمتع برحابة فائقة.
محركات سكودا Fabia IV الجديدة
سكودا التابعة لمجموعة فولكس فاغن العالمية، أعلنت أن المحركات التي ستأتي بها السيارة ستغطي نطاق القوة الممتد من 75 إلى 110 حصان، ومن المحتمل انضمام المحرك 150 حصان إليها، كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة الأوتوماتيكي DSG من سبع سرعات.
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