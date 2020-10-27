تسريب صور سيارة  Rio X الجديدة من كيا

انتشرت على بعض مواقع الإنترنت، صورا مسربة لـ سيارات Rio X الجديدة من شركة كيا الكورية الجنوبية، ويتوقع أن تصل السيارات الجديدة من كيا إلى الأسواق العالمية، وبينها أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا قبل نهاية العام الجاري.

تسريب صور سيارة كيا Rio X

الصور المسربة كشفت أنRio X أتت بهيكل هاتشباك يمنحها مواصفات السيارات العائلية، وحملت تعديلات ملحوظة مقارنة بسيارات Rio X-Line موديل 2020، وتغيرت أشكال المصابيح الأمامية، وزودت بشبك أمامي أكثر بروزا، وتغير فيها تصميم الفتحات الهوائية وتصميم إطارات مصابيح الضباب وتصميم ممتصات الصدمات.

أنظمة حماية وأمان في سيارات Rio X الجديدة

Rio X 2021 أتت بعجلات بمقاس 15 إنشا، وأنظمة لتدفئة المقود وصفين من المقاعد، إضافة إلى 6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة ABS للفرامل، وكاميرا وحساسات مسافات يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية.

نسخ أعلى من Rio X

شركة كيا الكورية، ستطلق من السيارة نسخ مزودة بميزة تدفئة الزجاج الأمامي في الشتاء، وأنظمة كهربائية لطي المرايا أوتوماتيكيا، وأنظمة كهربائية فيها ذاكرة تحفظ عدة وضعيات تناسب الركاب وسائق السيارة، وستتوفر السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.4 و1.6 ليتر، مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.