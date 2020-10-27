مواصفات واسعار السيارة نيسان magnite الجديدة كليار

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,27 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 20:55
كشفت نيسان اليابانية عن سيارة Magnite ماجنيت الجديدة، وهي أحدث عضو ينضم إلى عائلة نيسان من السيارات الـ SUV، سيارة نيسان magnate جاءت بحجم اصغر من سيارة جوك، ويتوقع ان تنافس مثيلاتها من السيارات الكروس اوفر الصغيرة .
سيارة نيسان magnate
واعلنت الشركة ان سيارة نيسان magnate سوف تأتي بتجهيزات متعددة مثل مصابيح امامية LED و لوحة عدادات رقمية بشاشة قياس 7 بوصة، وشحن لاسلكي للهاتف الذكي، كما زودت الشركة السيارة بكاميرا 360 درجة، ونظام صوتيو شاشة لمسية قياس 8 بوصة، بالإضافة إلى مثبت سرعة، ويمكن توصيل السيارة بكافة الأجهزة الحديثة لاسلكيا.
محرك سيارة نيسان magnate
سيارة نيسان magnate التي لم يعلن عن سعرها الرسمي حتى الآن، ستأتي بمحرك سعة 1.0 لتر تنفس طبيعي بقوة 72 حصان، مع علبة يدوية من 5 سرعات، أو محرك ثلاثي الاسطوانات تربو بقوة 95 حصان، وعلبة سرعة CVT .
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