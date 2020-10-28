فيديو هيونداي تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية

كشفت شركة هيونداي موتور النقاب عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق، وطرحت فيديو يوضح تصميمها الفريد والمبتكر، والتي يتوقع أن تحدث ثورة في حجم السيارات الكهربائية.

هيونداي تقدم أصغر سيارة كهربائية

ويعتمد التصميم الخارجي لهذه السيارة الكهربائية الصغيرة على مفهوم EV "45" الذي سبق أن قدمته هيونداي عام 2019 في معرض السيارات الدولي في فرانكفورت، وقام مصممو هيونداي بتكييف تصميم "مصباح المكعب الحركي" المميز لـسيارات "45" الكهربائية جنبًا إلى جنب مع شكله الجانبي السلس لتقديم هذه السيارة المبتكرة، التي تتميز باللون الأزرق الخارجي مع لمسات برتقالية تضفي المزيد من الأناقة والجاذبية عليها.

سيارة من مواد صديقة للبيئة

وتم وضع مقعد واحد فقط في منتصف السيارة، لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة، ويعادل المحرك الصغير للسيارة الجديدة اثنين من محركي الدينامو (DC) ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كم / ساعة، وتماشياً مع تصاميم 45 للشركة، قامت هيونداي بتصميم هذه السيارة الفريدة من مادة الخشب الصديقة للبيئة.