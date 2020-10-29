فورد تطلق نسخا معدلة من سيارات EcoSport

عبد الرحمن الحاج الخميس,29 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 14:28
نجحت سيارة فوردEcoSport في حجز مكانها من بين أشهر سيارات الكروس أوفر الصغيرة في العالم، حتى أنها دخلت ضمن أكثر السيارات مبيعا في بعض الدول الأوروبية، ومن هنا وفي قررت شركة فورد إطلاق نسخ من السيارة تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأدخلت عليها العديد من التعديلات.
فورد تطرح EcoSport الجديدة
مقصورة EcoSport الجديدة جاءت بمقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وزودت واجهة القيادة بنظام مولتميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية تتصل لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.
وزودت النسخ الجديدة من السيارة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقود والزجاج والمرايا في فصل الشتاء، وأنظمة ABS للفرامل، إضافة إلى وسادات أمان هوائية.
محرك سيارة EcoSport الجديدة
وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات EcoBoost اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 125 حصانا، ومحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 122 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وفقا لوكالة روسيا اليوم.
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