سيارة زوتى زد 100، تُعد شركة زوتي لصناعة السيارات من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في الصين، هذا وقد تأسست شركة زوتي لصناعة السيارات في عام 2003، وكانت قائمة على صناعة قطع غيار السيارات فقط وتصديرها بالداخل أو الخارج، ولكن سرعان ماتحول هذا النشاط ليُصبح أكثر اتساعاً، وتطرق إلى صناعة السيارات نفسها، لتُصبح شركة زوتي من أشهر شركات صناعة السيارات في العالم كله، وتقوم بتصدير سياراتها لكل من روسيا وإيطاليا ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق وإيران، وفي هذا الصدد سوف نُقدم لكم تقرير مُفصل عن سيارة زوتي زد 100، والتي تُعد أحدث اصدار للشركة.

مواصفات سيارة زوتي زد 100

سوف نُقدم لكم مواصفات سيارة زوتي زد 100، والتي قد جمعت بين دقة الأداء وروعة التصميم وجودة الصناعة:-

تحتوي السيارة على خزان للوقود يبلغ سعته 50 لتر، وهي تستهلك 5.3 لتر لكل 100 كيلو.

سيارة زوتي زد 100 مزودة بأنظمة أمان، ممثلة في الوسادة الهوائية ومانع إنزلاق.

تحتوي السيارة على النظام الكهربائي للزجاج الأمامي والخلفي بالإضافة إلى التكييف.

يوجد بسيارة زوتي زد 100 نظامي السنتر لوك والباور ستيرينج.

السيارة مزودة بجهاز إنذار مانع للسرقة.

يوجد بها خاصية التحكم الأوتوماتيكي في المرايا.

السيارة زوتي زد 100 مُتاح منها الألوان الأزرق والنبيتي والفضي والأبيض.

يوجد بها جهاز إنذار عند وجود عُطل بها.

ضمان السيارة ممتد لمدة ثلاث أعوام.

سعر زوتي زد 100

يبلغ سعر سيارة زوتي زد 100 في جمهورية مصر العربية 118 ألف جنيه.

يبلغ سعر سيارة مازوتي زد 100 في المملكة العربية السعودية 50 ألف ريال.