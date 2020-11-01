MG ZST الجديدة قلب المجموعة المعزَّزة من مركبات الكروس أوفر

إن طرح طراز قوي جديد بمحرّك ذي شاحن توربيني يشكّل محور عملية الإطلاق للجيل الأحدث من مركبة الكروس أوفر ZS الشهيرة من ’إم جي موتور‘ (MG Motor) في الشرق الأوسط. وسوف تنضم أيضاً إلى طراز MG ZST الجديد نسخة بمحرّك سعة 1.5 ليتر مع قيام العلامة التجارية بريطانية المنشأ بتعزيز مجموعتها بشكل بارز بحيث تتمتّع بمظهر حديث جديد مع مستويات أعلى من التجهيزات وقيمة أفضل للمال. ومن المتوقَّع أن تبدأ أسعار مركبة الكروس أوفر MG ZST الجديدة من 12,625 دولاراً أمريكياً (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) .

لعب الجيل الأول من MG ZS، التي تميّزت بتصميم راقٍ لكن دون السعر المرتفع، دوراً بارزاً في نجاح الشركة بمختلف أنحاء المنطقة. ومع بيع نحو 5,000 مركبة، ساعدت ZS الأساسية في إرساء الركائز لشركة MG كي توسّع مجموعتها الرئيسية بحيث توفر الآن بعض الطرازات التي تتميّز بكونها الأكثر أناقة واعتمادية وتجهيزاً في السوق. ومن شأن المجموعة الجديدة من ZS، وبالأخص ZST، أن ترتقي بهذا إلى مستويات أعلى.

تأتي MG ZST الجديدة مزوَّدة بمحرّك سعة 1.3 ليتر بشاحن توربيني قوّة 160 حصاناً يولّد عزماً أقصى قدره 230 نيوتن-متر ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات. وتحسِّن كثيراً الوحدة الجديدة أداء مركبة MG ZS المحدَّثة. ويتيح المحرّك سعة 1.3 ليتر بالشاحن التوربيني تسارعاً من نقطة الثبات التام إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 9.8 ثواني* مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 185 كلم/س**. وهو يكمّل المحرّك الفعّال باستهلاك الوقود سعة 1.5 ليتر والذي يتمتّع بكفاءة مقدارها 6.2 ليتر لكل 100 كيلومتر** (وفقاً للظروف).

تستفيد الطرازات الجديدة من تعزيزات بارزة للتصميم من الخارج والداخل على حد سواء، وذلك توافقاً مع لغة MG التصميمية العصرية. وتتميّز جميع طرازات ZS بشبك أمامي سداسي جديد ومجموعات أضواء أمامية وخلفية من نوع LED أعيد تصميمها، بينما ينعكس المظهر الرياضي عبر اللمسة السوداء على الشبك والأضواء الأمامية وإطار مصابيح الضباب، ومرايا الرؤية الخلفية، والعتبات الجانبية والعجلات.

من أبرز عناصر جذب المبيعات الخاصّة بمركبة MG دوت الخليج توفر الخصائص التي تتواجد عادة في السيارات الأرقى، ولكن دون تكلفة إضافية. ولا تختلف MG ZS الجديدة عن هذا، حيث تأتي كل الطرازات مزوَّدة قياسياً بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات سبيكية قياس 17 بوصة، وشاشة لمس HD قياس 10.1 بوصة مع تقنيتي CarPlay وAndroid Auto، وميّزة التحكّم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميّزة الدخول بدون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل يعمل بالضغط عليه.

وترتقي MG ZST بهذه القيمة العالية للمال إلى مستوى أعلى حيث تضيف لوحة عدّادات افتراضية متطوّرة للسائق، وكاميرا ركن محيطية بنطاق 360 درجة تلغي جميع النقاط العمياء، وأكياس هواء ستائرية لمزيد من السلامة، ومجموعة Trophy التي تعزّز الخصائص الرياضية للطراز الجديد. وإلى جانب MG ZST، تتوفر أيضاً فئتان من التجهيزات كلاهما للطراز بمحرّك 1.5 ليتر وهما LUX وSTD.

كما أعيد تحديث المقصورة الداخلية أيضاً، وبالأخص تصميم لوحة العدّادات الجديدة مع استخدام زائد للمواد الناعمة الملمس، بينما يكتمل التصميم ثنائي الألوان بالتطريز الأحمر والكسوة الداخلية بمظهر ألياف الكربون. كما تتوفر فتحة سقف بانورامية كبيرة في طراز ZST LUX، مما يجعل تجربة القيادة أكثر بهجة للركّاب. وكمركبة كروس أوفر، تبقى عملية هذه السيارة عنصراً رئيسياً مطلوباً، وضمن هذا الإطار، تبرز المساحة الزائدة لصندوق الأمتعة مع خيارات الترتيب المرنة.

حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: "يُعتبَر MG ZST طرازاً مثالياً لعملائنا الشباب الذين يبحثون عن مركبة مجهَّزة بشكل استثنائي تتمتّع أيضاً بأداء قوي مع مظهر عصري جميل، ولكن دون تكلفة عالية. وعبر ضمان المصنع الذي نوفره والأفضل من نوعه في المنطقة والذي يمتدّ لست سنوات أو مسافة 200,000 كيلومتر، فأن عملاءنا يعون جيداً أن بإمكانهم إنفاق أموالهم التي يكسبونها بعرق جبينهم مع التمتّع بالثقة الكاملة."

تتوفر MG ZS الجديدة للبيع الآن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يأتي هذا خلال أوقات مثيرة جداً للعلامة التجارية في المنطقة، حيث شهدت نمواً كبيراً بمبيعاتها على مدى السنوات القليلة الماضية. واليوم، تنشط MG في تسع دول بالشرق الأوسط مع مجموعتها الحالية من الطرازات بما فيها MG HS الجديدة كلّياً والحائزة على لقب ’سيارة العام في الشرق الأوسط‘، وMG5 الجديدة الحائزة على لقب ’أفضل سيدان شبه مدمَجة‘.