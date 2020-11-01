فيديو Megane 2021 بحلة جديدة تماما

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عبد الرحمن الحاج الأحد,01 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 18:13
تتحلى سيارة Megane التي تنتجها شركة رينو الفرنسية، بشعبية هائلة في أسواق العالم، لذا قررت الشركة جعلها أكثر تميزا ومواكبة للمتطلبات العصرية، في النسخة المعدلة موديل 2021.
نموذج جديد من Megane 2021
نموذج Megane الجديد حصل على هيكل هاتشباك أنيق وانسيابي يميزه عن جميع السيارات الحديثة المتوسطة الفئة، وانفردت السيارة بتصميم المصابيح الأمامية المميز، وتصميم المصابيح الخلفية التي امتدت على الجوانب وعرض باب الصندوق الخلفي.
مقصورة متطورة وأنظمة أمان متعددة
ومن الداخل حصلت السيارة على مقاعد رياضية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة تتوسطها شاشة لمسية بمقاس 10.2 بوصة، يمكن استعمالها لمشاهدة خرائط تحديد المواقع، ومحيط السيارة عبر الكاميرات، وأضافت رينو للسيارة العديد من الميزات المهمة، مثل حساسات الضوء والمطر، وأنظمة تثبيت السرعة، وأنظمة الفرملة التلقائية ومراقبة النقطة العمياء، وأنظمة للتحكم بحرارة المقاعد والمقود والزجاج والمرايا.
Megane 2021 ستتوفر بعدة محركات
وستتوفر السيارة بعدة أنواع من المحركات، محرك TCe توربيني بسعة 1.0 ليتر وعزم 115 حصانا، ومحرك TCe بسعة 1.3 ليتر وعزم 140 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 115، كما ستُطرح منها نسخ بمحركات هجينة، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.
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