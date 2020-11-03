أعلنت شركة تويوتا اليابانية، أنها في صدد إطلاق نسخ معدلة من سيارة Crown الفاخرة، والتي تعد واحدة من أفخم سيارات السيدان اليابانية، وسيحمل هيكل السيارة الجديدة بعض التعديلات الطفيفة التي ستطال تصميم المصابيح وممتصات الصدمات.

تويوتا ستطلق نسخ معدلة من سيارة Crown الفاخرة

التعديل الأساسي الذي ستشهده السيارة سيطال المقصورة، إذ ستحصل على واجهة قيادة مختلفة كليا مقارنة بتلك الموجودة في مركبات Crown الحالية، وبدلا من الشاشتين في منتصف واجهة القيادة ستزود المركبة بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة.

تويوتا تزود سيارة Crown بأنظمة متطورة

كما ستحصل هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى أنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتدفئة المقود والزجاج والمرايا الجانبية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، ووسادات أمان، وستتميز بأنظمة أمان تتحكم أوتوماتيكا بالمكابح، وأنظمة يمكنها رؤية المشاة ليلا، وأنظمة لمراقبة حالة السائق الجسدية.

محركات سيارة Crown الفاخرة

وستطرح تويوتا سيارة Crown الفاخرة المعدلة، بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا، ومحركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 359 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.