مرسيدس تطرح الجيل الجديد من سيارة الفئة S

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عبد الرحمن الحاج الأربعاء,04 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 11:10
أعلنت مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية الفاخرة، عن طرح الجيل الجديد من سيارة الفئة S في شهر ديسمبر المقبل، وسيشهد الجيل من السيارات ذائعة الصيتـ تحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية ومعدلات الاستهلاك والأداء.
مرسيدس ستطرح الجيل الجديد من الفئة S
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مرسيدس قولها إن النسخة الجديدة من الفارهة، تتميز بالرحابة بفضل طول قاعدة العجلات، كما تتميز السيارة المتوفرة في إصدارين بطول 18ر5 و29ر5 متر بوزن أخف من الموديلات السابقة.
مرسيدس تعتمد على نظام الدفع الهجين
وتم الاعتماد على نظام الدفع الهجين المعتدل بقوتي 367 و435 حصان، لتقليل استهلاك السيارة من الوقود، ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 210 كيلووات/286 حصان إلى 320 كيلووات/435 حصان.
مرسيدس تزود الجيل الجديد من الفئة S بأنظمة راحة وأمان
وتعتمد السيارة على نظام الملتيميديا MBUXوقمرة رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة Head-up ضخمة، ومساعد تنبؤي يتعرف عن طريق اتجاه رؤية قائد السيارة وحركته على المرآة التي يرغب في ضبطها، وتتمتع السيارة بأنظمة راحة وأمان جديدة منها 10 برامج تدليك ونظام صوت فائق مع العديد من الأنظمة المساعدة التي تحقق خطوات متقدمة نحو القيادة الآلية.
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