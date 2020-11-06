سعر النترا 2021 في السعودية والإمارات مواصفات Hyundai Elantra الشكل الجديد

سعر النترا 2021 في السعودية من المعلومات التي يهتم بها عدد كبير من أهالي المملكة العربية السعودية من عشاق اقتناء السيارات ذو القوة والمتانة والشكل في المميز في نفس الوقت ، ولقد تم الإعلان عن مواعيد نزول سيارات هيونداى النترا لعام 2021م بشكلها الجديد الاحترافي وتم أيضًا الإعلان عن السعر ، وفيما يلي سوف يتم توضيح سعر السيارة في السعودية وفي الدول العربية أيضًا.

تُعتبر سيارة هيونداي النترا من أفضل أنواع السيارات التي تأتي بمقومات وإمكانيات احترافية فائقة جعلتها محط أنظار عدد هائل من عشاق القيادة داخل المملكة والعالم العربي بأكمله، وهذا يخص النوع الأصلي وليس الهجين الذي يعمل بمحرك MPI Atkinson Cycle الرباعي الإسطوانات ، سعة المحرك تبلغ 2 ليتر ، بقوة تبلغ 147 حصان ، وعزم الدوران يبلغ 264 نيوتن متر، أما سعر النترا 2021 في السعودية ؛ فهو يتراوح بين : 70 إلى 75 ألف ريال سعودي

يُذكر أن سعر سيارة هيونداي النترا الموديل الجديد 2021 يتباين من دولة إلى أخرى على النحو التالي:

يبدأ سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة من (69 ألف درهم إماراتي).

يبدأ سعر سيارة النترا ماركة هيونداي 2021 في دولة قطر من (69 ألف ريال قطري).

يبدأ سعر سيارة Hyundai Elantra 2021 في دولة الكويت من (6 آلاف دينار كويتي).

يبدأ سعر موديل Hyundai Elantra هيونداي النترا 2021 في مصر: (الفئة الأولى: 315 ألف جنيه مصري، الفئة السابعة: 485 ألف جنيه مصري)

ويُذكر أن سعر السيارة Hyundai Elantra الشكل الجديد 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 19 ألف دولار أمريكي.

هناك مجموعة مواصفات إضافية مميزة في سيارة هيونداي ألنترا 2021 Hyundai Elantra الجديدة على النحو التالي:

نظام فرملة طوارئ أوتوماتيك إلى جانب كشف لمشاة.

تُتيح التحكم النشط في الممرات.

تحتوي على عوارض عالية أوتوماتيكية.

شاشة مراقبة غاية في الاحترافية تقنية حساس رصد النقطة العمياء.

يُمكن من خلال إعدادات السيارة التحكم في الوضع التكيفي فيما يخص ثبات السرعة.

تحتوي على فرامل الطوارئ التلقائية من الخلف أيضًا.

لها فترة عمر افتراضي طويلة سواء فيما يخص قوة المحرك ومتانة وش السلندر أو غيره من أجزاء السيارة الأخرى.

قطع غيار السيارة متوفرة في كل مكان.

نظام آلي متكامل فيما يخص السنتر لوك وكود مفتاح السيارة

الصور التالية توضح شكل سيارة هيونداي النترا 2021 Hyundai Elantra الجديدة بوضوح:

ويُذكر أن سعر النترا 2021 في السعودية والإمارات والدول العربية من الأمور التي يتطلع إليها الكثيرين داخل المملكة ودول الخليج أيضًا والدول العربية ، ولا سيما أن فئة سيارات هيونداي هي التي تجد درجة أكبر من الإقبال بالدول العربية.