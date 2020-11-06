سعر النترا 2021 في السعودية والإمارات مواصفات Hyundai Elantra الشكل الجديد

- 1/2
- 2/2
سعر النترا 2021 في السعودية من المعلومات التي يهتم بها عدد كبير من أهالي المملكة العربية السعودية من عشاق اقتناء السيارات ذو القوة والمتانة والشكل في المميز في نفس الوقت ، ولقد تم الإعلان عن مواعيد نزول سيارات هيونداى النترا لعام 2021م بشكلها الجديد الاحترافي وتم أيضًا الإعلان عن السعر ، وفيما يلي سوف يتم توضيح سعر السيارة في السعودية وفي الدول العربية أيضًا.سعر النترا 2021 في السعودية
تُعتبر سيارة هيونداي النترا من أفضل أنواع السيارات التي تأتي بمقومات وإمكانيات احترافية فائقة جعلتها محط أنظار عدد هائل من عشاق القيادة داخل المملكة والعالم العربي بأكمله، وهذا يخص النوع الأصلي وليس الهجين الذي يعمل بمحرك MPI Atkinson Cycle الرباعي الإسطوانات ، سعة المحرك تبلغ 2 ليتر ، بقوة تبلغ 147 حصان ، وعزم الدوران يبلغ 264 نيوتن متر، أما سعر النترا 2021 في السعودية ؛ فهو يتراوح بين : 70 إلى 75 ألف ريال سعوديسعر النترا 2021 في الإمارات والدول العربية
يُذكر أن سعر سيارة هيونداي النترا الموديل الجديد 2021 يتباين من دولة إلى أخرى على النحو التالي:
- يبدأ سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة من (69 ألف درهم إماراتي).
- يبدأ سعر سيارة النترا ماركة هيونداي 2021 في دولة قطر من (69 ألف ريال قطري).
- يبدأ سعر سيارة Hyundai Elantra 2021 في دولة الكويت من (6 آلاف دينار كويتي).
- يبدأ سعر موديل Hyundai Elantra هيونداي النترا 2021 في مصر: (الفئة الأولى: 315 ألف جنيه مصري، الفئة السابعة: 485 ألف جنيه مصري)
ويُذكر أن سعر السيارة Hyundai Elantra الشكل الجديد 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 19 ألف دولار أمريكي.مواصفات Hyundai Elantra الشكل الجديد
هناك مجموعة مواصفات إضافية مميزة في سيارة هيونداي ألنترا 2021 Hyundai Elantra الجديدة على النحو التالي:
- نظام فرملة طوارئ أوتوماتيك إلى جانب كشف لمشاة.
- تُتيح التحكم النشط في الممرات.
- تحتوي على عوارض عالية أوتوماتيكية.
- شاشة مراقبة غاية في الاحترافية تقنية حساس رصد النقطة العمياء.
- يُمكن من خلال إعدادات السيارة التحكم في الوضع التكيفي فيما يخص ثبات السرعة.
- تحتوي على فرامل الطوارئ التلقائية من الخلف أيضًا.
- لها فترة عمر افتراضي طويلة سواء فيما يخص قوة المحرك ومتانة وش السلندر أو غيره من أجزاء السيارة الأخرى.
- قطع غيار السيارة متوفرة في كل مكان.
- نظام آلي متكامل فيما يخص السنتر لوك وكود مفتاح السيارة
الصور التالية توضح شكل سيارة هيونداي النترا 2021 Hyundai Elantra الجديدة بوضوح:
ويُذكر أن سعر النترا 2021 في السعودية والإمارات والدول العربية من الأمور التي يتطلع إليها الكثيرين داخل المملكة ودول الخليج أيضًا والدول العربية ، ولا سيما أن فئة سيارات هيونداي هي التي تجد درجة أكبر من الإقبال بالدول العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر النترا 2021 في السعودية والإمارات مواصفات Hyundai Elantra الشكل الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.