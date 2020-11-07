سعر كيا K5 2021 في السعودية والمواصفات الرائعة

سعر كيا K5 2021 في السعودية صارت حديث الجميع في المملكة العربية السعودية نظراً لانتظارها منذ فترة طويلة مما أدى ذهاب المواطنين لحجز السيارة في مقر الشركة ومعارض بيع السيارات، فهي تتميز بالمتانة والقوة وموتور قوي مع تصميم جرئ وفريد من نوعه مناسب جداً مع حجمها المتوسط.

أبعاد السيارة KIa K5 2021 الجديدة

تأتي السيارة بأبعاد متوسطة لا يمكن أن تكون كبيرة أو واسعه الحجم ولا تناسب من يفضلون السيارات صغيرة الحجم فهي تستهدف فئة جديدة من المستهلكين وتأتي بهذه الأبعاد:

طول السيارة 4.90 متر.

عرض السيارة 1.85 متر.

أرتفاع السيارة 1.44 متر.

طول قاعدة العجلات 2.55 متر.

مواصفات كيا K5 2021 الجديدة

تهتم شركة كيا بعملائها في كل إصدار جديد تصدره من السيارات خاصة في هذه الفئة السعرية المميزة نظراً لكثرة الطلب المتوقع عليها في المملكة العربية السعودية، لذا قامت الشركة بتحديد المواصفات الكاملة في السيارة كيا K5 2021 الجديدة وهي:

يأتي المحرك بشاحن توربيني كامل بقوة 180 حصان مع عزم دوران 264 نويتن.متر مما يعطيها كفائه مذهلة مع حجمها.

يأتي نقل الحركة ب 8 سرعات سيكون متوفر في جميع الإصدارات.

وجود محرك تربو رباعي بسعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 422 نيوتن.متر لمن يهتمون بالسيارات الرياضية.

تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية.

وجود شاشتين معلومات وترفيه تعمل باللمس الأولى مقاس 8.0 بوصة والشاشة أخرى مقاس 10.3 بوصة مزودة بخدمات أبل وأندرويد للتشغيل.

نظام أمان على مستوى عالي من الحماية مثل نظام تحذير من الاصطدام الأمامي في حلة الاقتراب الزائد، الإضافة إلى تفعيل المكابح التلقائية بشكل أوتوماتيك في حالة الطوارئ مع تحذير السائق ونظام الكشف عن النقاط العمياء التحكم التكيفي في السرعة.

نظام الدفع الرباعي AWD مع وجود نظام Snow Driving Mode في حالة الرغبة للقيادة في المناطق الثلجية.

يأتي التصميم الخارجي بشبكة تهوية أمامية مع مصابيح أمامية المصابيح LED أما المصابيح النهارية فتأتي على هيئ رسمة قلب نابض.

مقاس العجلات يختلف حسب الفئة فمنها 16 أو 18 أو 19 .

سعر كيا K5 2021 في السعودية

سعر كيا K5 2021 في السعودية يبدأ من 95 ألف ريال سعودي لفئات LX وLXS وEX، أما سعر كيا K5 GT 2021 في السعودية 145 ألف ريال سعودي وقد تزداد الأسعار أو تقل بفرق طفيف حسب سعر صرف الدولار.